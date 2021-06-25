В интервью глава НАПК Александр Новиков отметил, что с олигархами надо не бороться – у ведомства есть собственный подход. Кроме этого, рассказал, как наконец преодолеть коррупцию в Украине.

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О "борьбе" с олигархами

Самое длинное название проекта закона – "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" – свидетельствует, что президент относится к олигархам, как к угрозе, и хочет ограничить их влияние. При этом ключевую роль в этом процессе отвели СНБО. Что делать НАПК?

По этому закону, НАПК должно принимать декларации лиц, которые признаны СНБО олигархами и проверять эти декларации. Это единственная роль НАПК.

Может ли НАПК наоборот предложить СНБО обратить внимание на какого-то конкретного человека? Например, "вы этого человека не подали, но из его декларации сразу понятно, что это – олигарх".

Теоретически, это возможно. Мы имеем полномочия инициировать вопрос перед СНБО.

Хватит ли у вас еще сил, возможностей и времени проверять еще одну кипу документов?

НАПК, как орган исполнительной власти, исполнит закон в случае принятия его Верховной Радой. Мы считаем, что он в принципе может снизить уровень коррупции. Так, коррупция – это использование власти в собственных интересах. Олигархическое влияние – это использование власти в собственных интересах. Это почти слова синонимы.

Что известно о законопроект Зеленского по олигархам? Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание законопроекта о статусе олигархов. Тогда же он подчеркнул, что у олигархов будет выбор: попасть под санкции или прекратить незаконную деятельность. Уже в июне 2021 года документ передали в комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, чтобы его рассмотрели. Дмитрий Разумков заявил, что вероятно законопроект рассмотрят раньше, чем ожидали.

Верите ли вы, что этот закон вообще будет эффективным? Олигархи не начнут переписывать свои медиаактивы, монополии на своих родственников, знакомых? Возьмем Даниила Гетманцева, который переписал все свои бизнесы на свою старенькую мать, к нему от вас претензий нет, то как вы тогда будете предъявлять претензии олигархам?

Я не могу сказать, есть или нет у нас претензий к Даниилу Гетманцеву, потому что мы не вытаскиваем какого-то человека из какого-то списка и не начинаем его проверять. Есть четкая очередность проверок деклараций всех народных депутатов. Все они, в частности в части передачи корпоративных прав и предприятий, будут в 2021 году проверены. И в свое время мы проверим то лицо, которое вы назвали.

Новиков прокомментировал законопроект об олигархах / Фото 24 канала

По вопросу переписывания активов – это как раз и есть функционал НАПК. Мы как раз занимаемся тем, что устанавливаем верность или неверность декларирования, и устанавливаем, есть ли у лица активы, которые оформлены на других лиц. Хочу обратить внимание, что мы ее начали выполнять фактически лишь в марте (2021 года – 24 канал), поскольку Конституционный Суд в октябре прошлого (2020 – 24 канал) года отменил все наши полномочия. Можно сказать, что это вообще первые наши проверки деклараций, которые только начались в стране.

Полное интервью с главой НАПК Новиковым: смотрите видео

Вы сказали, что этот законопроект может помочь в борьбе с олигархами.

Да, но мы считаем в НАПК, что с олигархами надо не бороться. Почему? У нас другой подход. Как сказал президент, представляя его, под закон должен быть план. Так вот под закон этот план есть – это антикоррупционная стратегия и почему мы считаем, что с олигархами не надо бороться в таком агрессивном смысле этого слова? Потому что мы уверены, что олигархи, как лица, которые влияют на власть и захватывают власть, имеют этот мотив только за то, что если не они захватят власть, то кто-то другой захватит ее – какая-то другая промышленная группа.

Антикоррупционная стратегия приводит четкий план, как сделать равные правила для всех и лишить олигархов мотивов захватывать власть.

О финансировании партий

Как же нам преодолеть коррупцию в Украине, согласно вашей Антикоррупционной стратегии?

Антикоррупционная стратегия содержит ответы на все вопросы, которые касаются преодоления коррупции. Основные из них – это завершение судебной реформы, в частности в интересах и самих судей. Поскольку добродетельные судьи страдают от плохой репутации добродетельных судей.

Второе – это внедрение инструментов проверки отчетов политических партий, чтобы депутатов и чиновников, делегированных партиями, сделать независимыми от финансово-промышленных групп. Для этого НАПК перечисляет партиям финансирование. Третье – это эффективная система финансового контроля, проверка деклараций.

Справка. Антикоррупционная стратегия – это документ, который помогает обеспечить командную работу всех органов власти для преодоления коррупции. Разработка и координация внедрения Антикоррупционной стратегии является ответственностью НАПК, закрепленной на законодательном уровне.

Вы проверяете эти партии, они вам предоставляют кипы документов, а потом оказывается, что партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко финансируют по несколько миллионов гривен какие-то пенсионерки. А партию ОПЗЖ финансируют какие-то бездомные. И что дали ваши проверки, разве это выход?

Да, это однозначно выход. Лишь обеспечив контроль за финансами политических партий со стороны государства можно обеспечить их независимость. Хочу сказать, что НАПК в этом контексте является лидером в мире. Почему? Потому что инструмент остановки финансирования политических партий есть во всех странах, а почти ни в одной он не применялся, и только за последние пол года НАПК останавливало финансирование партий:

"Родина";

партии "Голос";

и даже партии "Слуга народа".

На сегодня финансирование партии "Голос" до сих пор остановлено в связи с тем, что не подают исправленный отчет.

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Я так понимаю, антикоррупционная стратегия это такая долгая история, насколько она может растянуться?

Там есть конкретный период, реализация антикоррупционной стратегии предусмотрена на 2021 – 2025 годы.

Но вы планируете со временем увеличить финансирование партий из бюджета. То есть за счет налогоплательщиков, правильно?

Мы планируем распространить бюджетное финансирование, в частности на те партии, которые не попали в парламент, но преодолели 2% барьер, только в таком случае мы сможем обеспечить какую-то политическую альтернативу.

Новиков рассказал об антикоррупционной стратегии / Фото 24 канала

Давайте назовем цифры. Сегодня налогоплательщикам содержание пришедших из парламента партий обходится в…

697 миллионов гривен. В прошлом 2020 году это было 283 (миллионы гривен – 24 канал).

Вы направили бюджетный запрос на 3 года, чтобы в 2023 году на эти цели выделять почти миллиарды гривен. Правильно?

Да. На исполнение Верховной Радой принятого закона.

Еще 400 миллионов дать этим нашим партиям, которые удерживаются из кармана олигархов, финансируются непонятным образом. Давайте найдем для них почти 300 миллионов гривен не на кислородные концентраторы, не на повышение зарплат учителям, не на повышение пенсий. Давайте еще этим партиям дадим 300 миллионов гривен. А что, налогоплательщики угощают.

Во-первых, это Верховная Рада приняла закон, который предусматривает финансирование в таком размере. Во-вторых, у нас есть механизмы, как обеспечить... действительно, вы правы. Мы обеспечивали финансирование партий из неизвестных источников. Направляли материалы в Нацполицию, чтобы привлечь виновных, если это олигархи, к уголовной ответственности. Эти дела в Нацполиции не расследуют, поэтому антикоррупционная стратегия предусматривала передачу этих производств в независимый правоохранительный орган – Национальное антикоррупционное бюро, но депутаты исключили соответствующий пункт.

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Если брать, например, партию Андрея Пальчевского, мы установили свыше 20 миллионов гривен неизвестного происхождения, которые он использовал для финансирования своей предвыборной кампании. Такие факты установили в отношении других партий также.

А почему полиция не расследовала?

У меня нет ответа на этот вопрос. Надо обращаться в Национальную полицию.

Посмеемся вместе. Если у вас угонят машину, например, у господина Александра угнали несколько лет назад его Subaru – ее нашли?

Нет.