Поэтому они установили нарушение ограничений. Об этом рассказал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в интервью программы "Перекрестный допрос".
Важно "Нафтогаз" – частное акционерное общество, – в НАПК объяснили незаконность назначения Витренко
По его словам, сначала департамент по предотвращению конфликта интересов мониторил происходящии ситуации. Таких случаев не заметили, однако заявили Витренко назначили незаконно.
Как отметил Новиков, в НАПК в целом поступили 3 обращения по этому вопросу:
- от члена антикоррупционного комитета парламента Ярослава Юрчишина;
- Центра противодействия коррупции;
- от Совета общественного контроля НАБУ.
Конфликт интересов
Последняя – единое представительство партии "Демократический топор". Как отметил ведущий, Андрей Коболев, который имеет длительный конфликт с Витренко, не скрывал, что финансово поддерживают эту партию.
"Возможно, здесь и есть конфликт интересов. Однако этот институт применяется в отношении субъектов декларирования или работников госпредприятий", – сказал Новиков.
Он подчеркнул, что партия является частным образованием, поэтому Закон "О предотвращении коррупции" не распространяет ограничения по конфликту интересов. И добавил, что эти 3 обращения поступили, когда проверка уже проходила. Они не имели значения – они все равно бы констатировали этот факт.
НАПК требует уволить Витренко: коротко
- В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что решение о назначении Витренко председателем правления компании – незаконное. Контракт с политиком нарушает закон "О предотвращении коррупции".
- Однако Шмыгаль решил обжаловать предписание НАПК и обратился в ОАСК, чтобы тот признал его противоправным.
- После предписания НАПК председатель наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд инициировала отставку Витренко с должности.