Поэтому они установили нарушение ограничений. Об этом рассказал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в интервью программы "Перекрестный допрос".

Важно "Нафтогаз" – частное акционерное общество, – в НАПК объяснили незаконность назначения Витренко

По его словам, сначала департамент по предотвращению конфликта интересов мониторил происходящии ситуации. Таких случаев не заметили, однако заявили Витренко назначили незаконно.

Как отметил Новиков, в НАПК в целом поступили 3 обращения по этому вопросу:

от члена антикоррупционного комитета парламента Ярослава Юрчишина; Центра противодействия коррупции; от Совета общественного контроля НАБУ.

Конфликт интересов

Последняя – единое представительство партии "Демократический топор". Как отметил ведущий, Андрей Коболев, который имеет длительный конфликт с Витренко, не скрывал, что финансово поддерживают эту партию.

"Возможно, здесь и есть конфликт интересов. Однако этот институт применяется в отношении субъектов декларирования или работников госпредприятий", – сказал Новиков.

Он подчеркнул, что партия является частным образованием, поэтому Закон "О предотвращении коррупции" не распространяет ограничения по конфликту интересов. И добавил, что эти 3 обращения поступили, когда проверка уже проходила. Они не имели значения – они все равно бы констатировали этот факт.

НАПК требует уволить Витренко: коротко