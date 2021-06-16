Споттисвуд созвала внеочередное заседание наблюдательного совета. Об этом говорится в письме чиновницы.

Кстати Назначение Витренко в "Нафтогаз" незаконно, его нужно отменить, – НАПК

Она считает, что отстранение Витренко отвечает интересам "Нафтогаза" и Украины. Споттисвуд отметила, что это для того, чтобы обеспечить соблюдение высоких стандартов надлежащего корпоративного управления.

После предписания НАПК Споттисвуд говорила с властями

Так, после публикации предписания НАПК глава наблюдательного совета обсудила ситуацию с акционером – правительством Украины. В частности, с Денисом Шмыгалем и главой Минюста Денисом Малюською.

Окончательное решение за премьером. Он должен решить, прекращать ли контракт с Витренко в течение 10 рабочих дней с 15 июня 2021 года.

Сам Витренко уходить отказывается

По словам Споттисвуд, Витренко отказался добровольно приостанавливать свои полномочия на этот период. Он не консультировался с членами правления или наблюдательного совета о своем решении обжаловать предписание.

Что этому предшествовало

Перед тем в НАПК заявили, что распоряжение правительства о назначении Витренко в "Нафтогаз" и контракт с ним должны быть отменены. Они якобы являются незаконными.

Витренко назвал само предписание НАПК незаконным и предвзятым. Он хочет оспаривать его в суде.

Обратите внимание! Правительство назначило Витренко главой "Нафтогаза" 28 апреля. В тот же день Кабмин уволил его предшественника на должности в "Нафтогазе" Андрея Коболева.