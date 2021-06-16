Споттісвуд скликала позачергове засідання наглядової ради. Про це мовиться в листі посадовиці.

До речі Призначення Вітренка в "Нафтогаз" незаконне, його потрібно скасувати, – НАЗК

Вона вважає, що відсторонення Вітренка відповідає інтересам "Нафтогазу" та України. Споттісвуд зазначила, що це для того, аби забезпечити дотримання високих стандартів належного корпоративного управління.

Після припису НАЗК Споттісвуд говорила з владою

Так, після публікації припису НАЗК глава наглядової ради обговорила ситуацію з акціонером – урядом України. Зокрема, з Денисом Шмигалем і главою Мін'юсту Денисом Малюською.

Остаточне рішення за прем'єром. Він має вирішити, чи припиняти контракт з Вітренком протягом 10 робочих днів з 15 червня 2021 року.

Сам Вітренко йти відмовляється

За словами Споттісвуд, Вітренко відмовився добровільно призупиняти свої повноваження на цей період. Він не консультувався з членами правління або наглядової ради про своє рішення оскаржити припис.

Що цьому передувало

Перед тим в НАЗК заявили, що розпорядження уряду про призначення Вітренка у "Нафтогаз" та контракт з ним мають бути скасовані. Вони нібито є незаконними.

Вітренко назвав сам припис НАЗК незаконним і упередженим. Він хоче оскаржувати його у суді.