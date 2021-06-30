Какая-то шизофрения, – Гетманцев об отмене фискализации
Источник:24 канал
Верховная Рада отсрочила до 1 января 2022 года применение обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает это ошибочным решением.
Однако решение приняли при условии того, что ни в коем случае и ни при одном основании больше никогда не перенесут, не отсрочат фискализацию. Об этом нардеп из "Слуги народа" рассказал в интервью программы "Перші особи".
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Он считает, что вопрос фискализации и интересов малого бизнеса и эта акция – это абсолютно разные вопросы.
"Относительно фискализации как таковой, я вообще не могу понять предмет этой дискуссии в нормальном цивилизованном обществе, между людьми, которые считают себя умными. Если эти нормы действуют во всем цивилизованном мире, во всей Европе", – отметил Гетманцев.
Он подчеркнул, что для ФЛП наоборот повысили налоговые лимиты. Более того, позволили им работать, имея больший бизнес.
Это же бессмыслица, какая-то шизофрения, когда мы с вами одновременно требуем отменить фискализацию и повысить заработные платы учителям,
– заявил нардеп.
Что имеет целью фискализация
Фискализация – это о том, чтобы отличить малый бизнес от среднего и крупного. А как отличить по объему продаж? Единственный лишь есть инструмент, – только регистратор расчетных операций.
"Мы не фискализируем физических лиц на первых группах и никогда не планировали это делать. Но если мы говорим о цивилизации, о том, что крупный бизнес должен быть крупным, а малый должен быть малым, то мы должны с вами применить тот инструмент, который работает во всем мире. И даже это не обсуждать", – подытожил Гетманцев.
Интервью с Даниилом Гетманцевым: смотрите видео
Фискализация ФЛП: главное
- В сентябре 2019 года парламент принял закон о внесении изменений в закон о применении кассовых аппаратов.
- Согласно ему, все предприятия, связанные с торговлей, общепитом или оказанием услуг, должны иметь физический или электронный кассовый аппарат.
- Верховная Рада 1 декабря 2020 года проголосовала за отсрочку до 1 января 2022 года применения обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.
- 19 мая 2021 года Кабмин утвердил изменения в ряд нормативных актов по реализации фискальных функций программными регистраторами расчетных операций для различных и отдельных сфер применения.
- Предприниматели протестовали под Верховной Радой. Они отправлялись даже в Офис Президента с требованием, в частности, отменить обязательное введение кассовых аппаратов.