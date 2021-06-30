Однако решение приняли при условии того, что ни в коем случае и ни при одном основании больше никогда не перенесут, не отсрочат фискализацию. Об этом нардеп из "Слуги народа" рассказал в интервью программы "Перші особи".

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Он считает, что вопрос фискализации и интересов малого бизнеса и эта акция – это абсолютно разные вопросы.

"Относительно фискализации как таковой, я вообще не могу понять предмет этой дискуссии в нормальном цивилизованном обществе, между людьми, которые считают себя умными. Если эти нормы действуют во всем цивилизованном мире, во всей Европе", – отметил Гетманцев.

Он подчеркнул, что для ФЛП наоборот повысили налоговые лимиты. Более того, позволили им работать, имея больший бизнес.

Это же бессмыслица, какая-то шизофрения, когда мы с вами одновременно требуем отменить фискализацию и повысить заработные платы учителям,

– заявил нардеп.

Что имеет целью фискализация

Фискализация – это о том, чтобы отличить малый бизнес от среднего и крупного. А как отличить по объему продаж? Единственный лишь есть инструмент, – только регистратор расчетных операций.

"Мы не фискализируем физических лиц на первых группах и никогда не планировали это делать. Но если мы говорим о цивилизации, о том, что крупный бизнес должен быть крупным, а малый должен быть малым, то мы должны с вами применить тот инструмент, который работает во всем мире. И даже это не обсуждать", – подытожил Гетманцев.

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Фискализация ФЛП: главное