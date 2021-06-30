Однак рішення прийняли за умови того, що в жодному випадку та за жодної підстави більше ніколи не перенесуть, не відтермінують фіскалізацію. Про це нардеп зі "Слуги народу" розповів в інтерв'ю програми "Перші особи".

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Він вважає, що питання фіскалізації та інтересів малого бізнесу й ця акція – це абсолютно різні питання.

"Щодо фіскалізації як такої, я взагалі не можу зрозуміти предмет цієї дискусії в нормальному цивілізованому суспільстві, між людьми, які вважають себе розумними. Якщо ці норми діють в усьому цивілізованому світі, у всій Європі", – зазначив Гетманцев.

Він наголосив, що для ФОПів навпаки підвищили податкові ліміти для ФОПів. Ба більше, дозволили їм працювати, маючи більший бізнес.

Це ж безглуздя, якась шизофренія, коли ми з вами одночасно вимагаємо скасувати фіскалізацію й підвищити заробітні платні вчителям,

– заявив нардеп.

Що має на меті фіскалізація

Фіскалізація – це про те, аби відрізнити малий бізнес від середнього і великого. А як відрізнити за обсягом продажів? Єдиний лише є інструмент, – тільки реєстратор розрахункових операцій.

"Ми не фіскалізуємо фізичних осіб на перших групах і ніколи не планували це робити. Але якщо ми говоримо про цивілізацію, про те, що великий бізнес повинен бути великим, а малий повинен бути малим, то ми повинні з вами застосувати той інструмент, який працює у всьому світі. І навіть це не обговорювати", – підсумував Гетманцев.

Інтерв'ю з Данилом Гетманцевим: дивіться відео

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