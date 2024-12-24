Два варіанти: як Трамп може перетиснути останні фінансові потоки Росії

Початок кінця російської економіки може настати у 2025 – 2026 роках. На це може вплинути один з ключових нині гравців – це адміністрація новообраного президента США Трампа, яка поки що в прихованому режимі формує власну офіційну позицію.

Про це в етері 24 Каналу зазначив доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач, окресливши 2 варіанти, якою вона буде.

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Сценарій №1 – відірвати Росію від економічних інтересів Китаю

Перший варіант – використати Росію для економічної та політичної боротьби проти Китаю. Для цього, зі слів Длігача, згідно з планом певних радників Трампа, Росії можуть дати в Україні те, що вона хоче, та домовитися з нею про її відривання від економічних та інших інтересів Китаю.

"Китай має 400 компаній, які зареєстровані по Північному морському шляху, що стане, можливо, заміною "Шовковому шляху" в логістиці в Європу. Багато великих російських підприємств настільки орієнтовані на Китай, що навіть виробничі потужності розміщують там, не маючи можливості в умовах санкцій модернізувати власні", – пояснив Длігач.

Сценарій №2 – максимально тиснути на Китай

Другий варіант полягає в тому, щоб чинити тиск всюди, де присутній Китай. Зі слів доктора економічних наук, умовно Китай грає в го, а США в шахи. Го передбачає захоплення територій.

"Ті, які Китай захоплює в Європі, Африці, на Близькому Сході, в Південно-Східній Азії, Росії, потрібно переорієнтувати, економічно відірвати Китай. Для цього треба зробити економіку Китаю слабкою, підвищити тарифи для нього; не давати китайським проксі перемагати в тих регіонах, де вони присутні; не давати ніде можливості Китаю реалізувати свої інтереси", – розповів Длігач.

В Україні, як наголосив доктор економічних наук, не можна дати китайському проксі, Росії, можливість здобути хоч якусь перемогу. Зі слів Длігача, потрібно посилити у військовому, економічному, політичному планах Україну, досягнути сталого миру через перемогу та подальшу неспроможність Росії вести війну.

Ембарго на Росію, знищення можливості Росії вести війну послабляє і сам Китай. Таке перемикання сценаріїв мені вбачається адекватнішим, перспективнішим. Кваліфіковані радники Трампа наполягають саме на такому сценарії,

– зауважив Длігач.

Хоча, на думку доктора економічних наук, самі США можуть економічно суттєво постраждати від політики Трампа. Його пропозиції щодо підвищення тарифів на мексиканські й китайські товари можуть призвести до інфляційних процесів. Проте, зі слів Длігача, відбуватиметься зниження податків, ключової ставки федеральної резервної системи, що згодом призведе до певного економічного зростання.