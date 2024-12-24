Два варианта: как Трамп может передавить последние финансовые потоки России

Начало конца российской экономики может наступить в 2025 – 2026 годах. На это может повлиять один из ключевых ныне игроков – это администрация новоизбранного президента США Трампа, которая пока что в скрытом режиме формирует собственную официальную позицию.

Об этом в эфире 24 Канала отметил доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач, очертив 2 варианта, какой она будет.

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Сценарий №1 – оторвать Россию от экономических интересов Китая

Первый вариант – использовать Россию для экономической и политической борьбы против Китая. Для этого, по словам Длигача, согласно плану определенных советников Трампа, России могут дать в Украине то, что она хочет, и договориться с ней о ее отрывании от экономических и других интересов Китая.

"Китай имеет 400 компаний, которые зарегистрированы по Северному морскому пути, что станет, возможно, заменой "Шелковому пути" в логистике в Европу. Многие крупные российские предприятия настолько ориентированы на Китай, что даже производственные мощности размещают там, не имея возможности в условиях санкций модернизировать собственные", – пояснил Длигач.

Сценарий №2 – максимально давить на Китай

Второй вариант заключается в том, чтобы оказывать давление везде, где присутствует Китай. По словам доктора экономических наук, условно Китай играет в го, а США в шахматы. Го предполагает захват территорий.

"Те, которые Китай захватывает в Европе, Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, России, нужно переориентировать, экономически оторвать Китай. Для этого надо сделать экономику Китая слабой, повышая тарифы для него; не давать китайским прокси побеждать в тех регионах, где они присутствуют; не давать нигде возможности Китаю реализовать свои интересы", – рассказал Длигач.

В Украине, как отметил доктор экономических наук, нельзя дать китайскому прокси, России, возможность получить хоть какую-то победу. По словам Длигача, нужно усилить в военном, экономическом, политическом планах Украину, достичь устойчивого мира через победу и дальнейшую неспособность России вести войну.

Эмбарго на Россию, уничтожение возможности России вести войну ослабляет и сам Китай. Такое переключение сценариев мне видится более адекватным, перспективным. Квалифицированные советники Трампа настаивают именно на таком сценарии,

– отметил Длигач.

Хотя, по мнению доктора экономических наук, сами США могут экономически существенно пострадать от политики Трампа. Его предложения по повышению тарифов на мексиканские и китайские товары могут привести к инфляционным процессам. Однако, по словам Длигача, будет происходить снижение налогов, ключевой ставки федеральной резервной системы, что впоследствии приведет к определенному экономическому росту.