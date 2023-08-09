Які документи потрібно надати військкомату для зміни даних або отримання відстрочки
Джерело:"РБК-Україна"
За правилами військового обліку, військовозобов'язані та резервісти повинні особисто повідомляти ТЦК та СП про зміну своїх персональних даних. Для цього потрібні певні документи. Також вони потрібні і для отримання відстрочки.
Адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич пояснив, які документи треба зібрати для цього та що треба враховувати під час зустрічі з військовим комісаром.
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Які документи потрібні, якщо ви змінили облікові дані
Військовозобов'язані та резервісти мають повідомляти про зміну своїх персональних даних у ті ТЦК та СП, де вони стоять на обліку.
Про зміну персональних даних треба повідомити військкомат впродовж найближчих 7 днів. А якщо було втрачено військово-обліковий документ, то чим швидше, тим краще.
Щодо документів, які мають бути при вас, то тут залежить з якою метою необхідно з'явитись у військкомат. Якщо ви вирішили оновити свої облікові дані, в такому випадку надаєте документи, які містять інформацію про такі зміни.
В особовій справі зберігається інформація про:
- місце проживання та місце перебування;
- відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;
- відомості про сімейний стан особи та членів її сім'ї;
- реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
- відомості про зайнятість (місце роботи); відомості про освіту та спеціальність;
- відомості про стан здоров'я;
- відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, який набрав законної сили;
- відомості про наявність (відсутність) судимості.
- Щодо змін в перелічених облікових даних, то повідомляти про такі зміни також потрібно свого роботодавця.
Підприємства, установи, організації та навчальні заклади зобов'язані вести персональний військовий облік своїх працівників. Окремим обов'язком таких роботодавців є повідомлення ТЦК та СП про зміну Ваших облікових даних. Інформацію про зміни роботодавець зобов'язаний подати до військкомату впродовж 7 днів.
Які документи потрібні для отримання відстрочки
Якщо ціль походу до військкомату полягає в отриманні відстрочки, тоді потрібно підготувати документи, які підтверджують право на відстрочку:
- Паспорт або інший документ, що посвідчує вашу особу. В умовах воєнного стану кожна особа зобов'язана при собі мати такий документ або скористатись застосунком "Дія".
- Військово-обліковий документ. Здебільшого це військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Військкомат, за результатами розгляду документів про відстрочку може проставити відповідну відмітку в такому документі.
- Документи, які надають право на відстрочку. Зробити їх копії та взяти із собою оригінали, щоб їх пред'явити. Якщо немає можливості пред'явити оригінал, тоді оптимально буде зробити нотаріально засвідчені копії таких документів. Працівники військкомату мають бути впевнені в правдивості таких документів.