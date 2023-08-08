За останній тиждень у ЗМІ набули розголосу випадки, коли людей з інвалідністю намагаються мобілізувати – на жаль, на Одещині чоловік помер, отримавши повістку. Зараз своє право не бути мобілізованим доводить Максим Байда з Вінниччини.

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Що відомо про ситуацію

Максим Байда має третю групу інвалідності та легку розумову генетичну відсталість. Якщо хвилюється, йому відбирає мову, а в сиру погоду 34-річному хлопцеві важко рухатися. Мати часом годує сина з ложки та супроводжує у вбиральню.

Коли у приписного свідоцтва закінчився термін дії, Байди пішли до військкомату, де отримали направлення на ВЛК. Низка лікарів написала, що Максим придатний до військової служби, – це хірург, невропатолог, терапевт і ЛОР. Шокованій матері пояснили: "руки-ноги є – отже придатний".

На кричущий випадок звернули увагу громадські діячі. Вінницька діячка Галина Верещага контролює, щоб Максима не мобілізували, а лікарі звинувачуюють її і матір Максима в "роздуванні" ситуації.

Зверніть увагу! За даними Галини Верещаги, у Максима Байди під час обстежень виявили гепатит С.

Як лікарі пояснюють свої дії

Віталій Чорний, головний лікар Шаргородської міської лікарні, де Максим проходив ВЛК, говорить, що медики зробили все правильно. Він стверджує: медогляд – частина процедури, "ніхто ні в яку армію його не брав".

Чому ж лікарі написали людині з інвалідністю, що вона придатна до військової служби? За словами Віталія Чорного, лікарі питали Максима, чи має скарги. А оскільки він не сказав, що має, то ЛОР, терапевт і хірург поставили позначку про придатність.

Головний лікар запевняє: голова ВЛК винесе свій вердикт про придатність або непридатність, лише коли будуть готові аналізи Максима.

Звичайно ж, не буде сказано, що чоловік придатний. В Україні нікого з третьою групою інвалідністі та гепатитом С до армії не беруть. Лікарі все робили правильно, згідно з інструкціями. Вони (мати Байди та Галина Верещага – 24 Канал) самі все це роздули,

– говорить він.

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"Мобілізовані" з інвалідністю

Схожа історія сталася на Півдні України. Там відправили служити Бориса Глушака з Одещини, який, за твердженнями активістів, мав низку діагнозів з дитинства. Чоловік пройшов медкомісію, де лікарі визнали його придатним до служби. Борис поїхав у військову частину на Миколаївщині, де помер того ж вечора.

Прокурори порушили справи через недбале ставлення до військової служби проти співробітників ТЦК і медичних працівників, а голова ОВА сказав, що шокований ситуацією. Медики вказали, що Борис Глушак помер через набряк головного мозку, але в лікарні немає даних про його інвалідність.