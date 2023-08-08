На думку військових експертів, загнати всіх в армію – значить створити величезну кризу в системі ЗСУ і в тилу. У разі тотальної мобілізації зупиниться економіка країни.
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Командир другого штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук вважає, що перемогти ворога можна завдяки повному включенню держави у війну. Мовиться про тотальну мобілізацію в селах і містах, а також переорієнтацію приватного сектору на військові рейки.
Зауважимо, що поки діє стаття 23 Закону про мобілізацію з переліком осіб, які не підлягають призову, то всіх призвати на фронт не можуть. Координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що у разі тотальної мобілізації зупиниться економіка країни.
Багато професіоналів роблять потрібну роботу в тилу, їх не можна відірвати від виробництва. Візьмемо працівників ДСНС та енергосфери. Тільки завдяки їм Україна відновлюється після масованих ракетних ударів Росії. Якщо дати їм зброю, хто ремонтуватиме енергооб'єкти?
— сказав Коваленко.
Також є проблема у штатній комплектації підрозділу. Якщо відправити до ЗСУ 1 мільйон солдатів із тилу, потрібно буде укомплектувати 1250 батальйонних тактичних груп. Це 13 750 танків, 41 250 бойових броньованих машин, мільйони автоматів з патронами, а також спорядження.
"Питання, хто дасть стільки озброєнь? Сказати тотальна мобілізація – легко. Але організувати її без тотальної економічної кризи неможливо. Ми деградуємо за такого підходу і в якісному веденні бойових дій", – наголосив Коваленко.
Які є причини для неявки у ТЦК і СП
Серед поважних причин для неявки до військкомату є:
- смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;
- хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які проживають разом із військовозобов'язаним чи резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;
- здійснення стосовно військовозобов'язаного чи резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття;
- потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;
- складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.