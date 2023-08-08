На думку військових експертів, загнати всіх в армію – значить створити величезну кризу в системі ЗСУ і в тилу. У разі тотальної мобілізації зупиниться економіка країни.

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Командир другого штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук вважає, що перемогти ворога можна завдяки повному включенню держави у війну. Мовиться про тотальну мобілізацію в селах і містах, а також переорієнтацію приватного сектору на військові рейки.

Зауважимо, що поки діє стаття 23 Закону про мобілізацію з переліком осіб, які не підлягають призову, то всіх призвати на фронт не можуть. Координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що у разі тотальної мобілізації зупиниться економіка країни.

Багато професіоналів роблять потрібну роботу в тилу, їх не можна відірвати від виробництва. Візьмемо працівників ДСНС та енергосфери. Тільки завдяки їм Україна відновлюється після масованих ракетних ударів Росії. Якщо дати їм зброю, хто ремонтуватиме енергооб'єкти?

— сказав Коваленко.

Також є проблема у штатній комплектації підрозділу. Якщо відправити до ЗСУ 1 мільйон солдатів із тилу, потрібно буде укомплектувати 1250 батальйонних тактичних груп. Це 13 750 танків, 41 250 бойових броньованих машин, мільйони автоматів з патронами, а також спорядження.

"Питання, хто дасть стільки озброєнь? Сказати тотальна мобілізація – легко. Але організувати її без тотальної економічної кризи неможливо. Ми деградуємо за такого підходу і в якісному веденні бойових дій", – наголосив Коваленко.

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