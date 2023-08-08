В Україні, згідно із законодавством, існують чотири хвилі мобілізації. Вже взимку 2023 року Сухопутні війська пояснювали, як відбувається мобілізація та чи діють хвилі, пише 24 Канал.

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Які є хвилі мобілізації в Україні

В Україні існують чотири хвилі мобілізації. Зокрема:

перша, або оперативний резерв – це військові, які мають практичний бойовий досвід. Це чоловіки до 40 років, які переважно служили в АТО або ООС;

друга хвиля – колишні строковики та контрактники, що мали військовий досвід до 2014 року;

третя – це так званий мобілізаційний резерв, тобто офіцери запасу, які не увійшли в попередні хвилі мобілізації, також чоловіки, що закінчили військові кафедри вишів;

четверта включає громадський резерв, коли призивають усіх чоловіків, які можуть воювати й не мають протипоказань за віком чи станом здоров'я.

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В Україні не діють хвилі мобілізації

В Україні діє загальна мобілізація. Згідно з указом Володимира Зеленського "Про загальну мобілізацію", Генеральний штаб України визначає черговість та обсяги призову військовозобов'язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації.

Тобто мобілізація в Україні триває постійно. Звісно ж, кожен регіон має свій мобілізаційний план, проте його не озвучують, адже цю інформацію може використати ворог.

Мобілізація почалася 24 лютого минулого року і постійно триває. Ніяких хвиль мобілізації немає,

– пояснював очільник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

До речі, під час дії воєнного стану можуть мобілізувати навіть обмежено придатних до служби. Також під мобілізацію потрапляють абітурієнти, які перебувають в так званому "проміжному часі" – періоді між кінцем червня (завершенням сесій та іспитів) та кінцем серпня або початком вересня, коли з'являються накази про зарахування на навчання. Детальніше про це читайте за посиланням.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський скасував осінній призов до Збройних Сил України. Натомість військові, які є на строковій службі, демобілізуються "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації" – переведення ЗСУ та економіки країни у режим мирного часу.