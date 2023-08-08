В Украине согласно законодательству существуют четыре волны мобилизации. Уже зимой 2023 года Сухопутные войска объясняли, как происходит мобилизация и действуют ли волны, пишет 24 Канал.

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Какие волны мобилизации в Украине

В Украине существует четыре волны мобилизации. В частности:

первая или оперативный резерв – это военные, имеющие практический боевой опыт. Это мужчины до 40 лет, преимущественно служившие в АТО или ООС;

вторая волна – бывшие срочники и контрактники, имевшие военный опыт до 2014 года;

третья – это так называемый мобилизационный резерв, то есть офицеры запаса, не вошедшие в предыдущие волны мобилизации, также мужчины, окончившие военные кафедры вузов;

четвертая включает в себя общественный резерв, когда призывают всех мужчин, которые могут воевать и не имеют противопоказаний по возрасту или состоянию здоровья.

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В Украине не действуют волны мобилизации

В Украине действует всеобщая мобилизация. Согласно указу Владимира Зеленского "Об общей мобилизации", Генеральный штаб Украины определяет очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации.

То есть, мобилизация в Украине продолжается постоянно. Конечно, у каждого региона свой мобилизационный план, однако его не озвучивают, ведь эту информацию может использовать враг.

Мобилизация началась 24 февраля прошлого года и продолжается. Никаких волн мобилизации нет,

– объяснял руководитель управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Кстати, во время действия военного положения могут мобилизовать даже ограниченно пригодных к службе. Также под мобилизацию попадают абитуриенты, которые находятся в так называемом "промежуточном времени" – периоде между концом июня (завершением сессий и экзаменов) и концом августа или началом сентября, когда появляются приказы о зачислении на обучение. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Обратите внимание! Владимир Зеленский отменил осенний призыв в Вооруженные силы Украины. Военные, находящиеся на срочной службе, демобилизуются "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации" – перевод ВСУ и экономики страны в режим мирного времени.