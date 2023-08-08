За последнюю неделю в СМИ получили огласку случаи, когда людей с инвалидностью пытаются мобилизовать – к сожалению, в Одесской области мужчина умер, получив повестку. Сейчас свое право не быть мобилизованным доказывает Максим Байда из Винницкой области.

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Что известно о ситуации

Максим Байда имеет третью группу инвалидности и легкую генетическую умственную отсталость. Если волнуется, не может говорить, а в сырую погоду 34-летнему парню тяжело двигаться. Мать иногда кормит сына с ложки и сопровождает в туалет.

Когда у приписного свидетельства истек срок действия, Байды пошли в военкомат, где получили направление на ВВК. Ряд врачей написал, что Максим пригоден к военной службе – это хирург, невропатолог, терапевт и ЛОР. Шокированной матери объяснили: "руки-ноги есть - значит пригодный".

На вопиющий случай обратили внимание общественные деятели. Винницкая деятельница Галина Верещага контролирует, чтобы Максима не мобилизовали, а врачи обвиняют ее и мать Максима в "раздувании" ситуации.

Обратите внимание! По данным Галины Верещаги, у Максима Байды в ходе обследования был обнаружен гепатит С.

Как врачи объясняют свои действия

Виталий Черный, главврач Шаргородской городской больницы, где Максим проходил ВВК, говорит, что медики сделали все правильно. Он утверждает: медосмотр – часть процедуры, "никто ни в какую армию его не брал".

Почему же врачи написали человеку с инвалидностью, что он пригоден к военной службе? По словам Виталия Черного, врачи спрашивали Максима, есть ли жалобы. А поскольку он не сказал, что есть, то ЛОР, терапевт и хирург поставили отметку о пригодности.

Главный врач уверяет: глава ВВК вынесет свой вердикт о пригодности или непригодности, только когда будут готовы анализы Максима.

Конечно, не будет сказано, что мужчина годен. В Украине никого с третьей группой инвалидности и гепатитом С в армию не принимают. Врачи все делали правильно, согласно инструкциям. Они (мать Байды и Галина Верещага – 24 Канал) сами все это раздули,

– говорит он.

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"Мобилизированные" с инвалидностью

Похожая история произошла на Юге Украины. Там отправили служить Бориса Глушака из Одесской области, который, по утверждениям активистов, имел ряд диагнозов с детства. Мужчина прошел медкомиссию, где врачи сочли его пригодным к службе. Борис поехал в военную часть в Николаевской области, где умер в тот же вечер.

Прокуроры возбудили дела из-за небрежного отношения к военной службе против сотрудников ТЦК и медицинских работников, а глава ОВА сказал, что шокирован ситуацией. Медики указали, что Борис Глушак скончался из-за отека головного мозга, но в больнице нет данных о его инвалидности.