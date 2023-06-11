Конструкція з 2 елементів, – політолог про можливі гарантії для України до вступу в НАТО

У Парижі запланована зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Польщі Анджея Дуди та президента Франції Еммануеля Макрона. Очікують, що на ній обговорюватимуть прагнення України вступити в Північноатлантичний альянс, а також гарантії безпеки від союзників напередодні саміту НАТО.

Зобов'язання, які візьмуть на себе союзники, можуть бути довгостроковими. Вони можуть бути пов'язані з фінансуванням та формування здатності України власними Збройними Силами й озброєнням захищати свою територію. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський.

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"Конструкція складається з 2 елементів – це зброя і гроші. Це і є, скажімо, наповнення гарантій, які може Україна отримати", – припустив політолог.

На його думку, в жодній із гарантій на рівні двосторонніх угод не буде записано про вступ армії іншої країни у війну з агресором на боці України, ким би цей агресор не був.

Росія – загроза

Нині з'являється часткове розуміння, чому Україну не хочуть інтегрувати в НАТО. Це питання того, що Росія є тою країною, яку Північноатлантичний альянс з моменту свого створення розглядає як загрозу.

Тобто, проблема не в Україні, а в НАТО та його членах, які об'єдналися заради того, щоби мати достатньо спроможностей для того, щоби війна не відбулася.

"Як наслідок – ми, найімовірніше, підійдемо до символічних речей. На кшталт таких, які підписував Трюдо з Зеленським – декларацію про підтримку українського вступу в НАТО", – зауважив Вігірінський.

Однак, політолог не впевнений, що моментом вступу України до Північноатлантичного альянсу буде завершення війни з Росією. А може бути, наприклад момент, коли країни-члени НАТО будуть вважати, що Росія не є для них загрозою. Зокрема, з позиції стратегічного ядерного запасу.

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Ризик, який не зможуть ігнорувати

Андрій Вігірінський додав, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі оцінив потенційні ризики ескалації конфліктів на планеті. Генерал армії США заявив про 3 "наддержави" – Китай, Росію і США. Так, вважає політолог, Міллі оцінив не економічну й політичну, а військову складову.

Якщо в довгостроковій перспективі він говорить про таких три "наддержави", то питання вступу України до НАТО – це не питання 5-річки, 10-річки чи відповідності України,

– сказав Вігірінський.

Мовляв, це питання ризику, який існує для країн-членів НАТО, який вони не зможуть знівелювати чи проігнорувати в питаннях голосування за членство України в Альянсі.

Водночас, найімовірніше, будуть висловлювання, а також, цілком вірогідно й декларації про те, що двері для України в НАТО будуть відкриті й не зачиняються.

"Для України ж, власне, відкриті двері – це наша далека перспектива, до якої ми прагнемо. Так, як це було записано в Конституції", – розповів політолог.

А от двосторонні угоди, вважає Андрій Вігірінський, так чи інакше розриватимуть можливості українського уряду забезпечувати обороноздатність України. Усе завдяки фінансовій допомозі й головне – технологій інших країн. Доступ для них є надзвичайно важливим. Адже тривалий час це було перешкодою на шляху до формування нового укладу сучасних Збройних Сил.

Зобов'язання щодо Повітряних Сил

У США заявили, що вони готові сформувати в Україні надсучасні системи Повітряних Сил. З цього можна зробити висновок, що Сполучені Штати, найімовірніше, з часом візьмуть на себе зобов'язання щодо фінансування, забезпечення навчання, обслуговування та формування технічної бази для формування системи протиповітряної оборони України та Повітряних Збройних Сил.

"Тут будуть розподілені повноваження – довгострокові, двосторонні угоди. Єдиний момент, який буде для нас цікавий – коли ці угоди почнуть діяти", – зауважив політолог.

Адже активна фаза війни передбачає надання зброї й техніки безпосередньо для ведення бойових дій і відсічі агресії. Теоретично, якщо говорити про гарантії, більш інтенсивний етап, пов'язаний із виробництвом чи можливістю закуповувати певні види озброєння, передбачає хоча б часткове відновлення економіки. Тобто – спроможності українського уряду купувати зброю не лише за надані кошти, але й за власні.

Хто може допомагати

Ми визначимося щодо членства, але ми будемо розуміти, які країни візьмуть часткову фінансову участь в тому, як з України сформувати суб'єкта, на якого інші нападати не захочуть,

– сказав Вігірінський.

Очевидно, що це будуть економічно потужні держави. Ймовірно, Німеччина, Франція, Польща та США. Частково до участі може долучитися й Канада.

Україна прагне вступити в НАТО