Звірства росіян на Херсонщині: поліція зафіксувала уже 3 катівні

Після звільнення Збройними Силами Херсонщини з'являється перша інформація про звірства росіян на цих теренах, під час того як вони контролювали регіон. Національна поліція уже розслідує усі справи про ймовірні злочини загарбників, зокрема про катівні, які вони влаштовували.

Херсонщина, як і інші регіони нашої держави, стали територіями, де окупанти скоїли численну кількість воєнних злочинів. Голова Національної поліції Ігор Клименко в ефірі національного марафону розповів про місця для тортур, що влаштували окупанти на Півдні України.

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Силовики уже розслідують справи

За словами Клименка, станом на 15 листопада відомо про три локації, де загарбники знущалися з українців. Очевидно, що це інформація, яка відома наразі, а про інші звірства стане відомо згодом.

На сьогодні ми говоримо про три місця, де, можливо, були катівні. На цей час відбувається розмінування. Після того, думаю, що вже сьогодні розпочнуться слідчі дії в цих місцях (місцях катування – 24 канал),

– сказав глава поліції.

Також він зазначив, що до силовиків надходять свідчення від громадян на Херсонщині про катування та незаконне утримання людей росіянами.

Росіяни вбили подружжя фермерів

Водночас депутат Херсонської облради Сергій Хлань запевнив, що поліція у цей час "веде, фіксує і відкриває кримінальні справи".

Є вже багато відкритих кримінальних справ щодо злочинів росіян саме в окупованому Херсоні та Херсонщині. Я думаю, що ми згодом побачимо всі ці кримінальні справи. Вчора було повідомлення, що в одному з населених пунктів окупанти вбили подружжя фермерів,

– констатував Хлань.

Чоловіка та жінку знайшли мертвими просто на подвір'ї їхнього будинку. Вочевидь, вони загинули насильницькою смертю.

Зверніть увагу! Національна поліція України повідомила, що задокументувала 414 фактів воєнних злочинів, які скоїли окупанти на Херсонщині.

Наразі безпосередньо у Херсоні працює понад 500 працівників силових структур, аби розслідувати кожну справу та потім притягнути винних до відповідальності.

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