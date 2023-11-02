"Росатом" та патріарх Кірілл: що у ЄС кажуть про нові санкції проти Росії

Говорячи про санкції проти Росії, наразі Євросоюз працює не над створенням нових обмежень для країни-терористки, а над закриттям чинних "лазівок". Відповідну заяву зробила Віолоа фон Крамон – європарламентарка від Німеччини.

В інтерв'ю 24 Каналу вона зауважила: необхідно забезпечити усі умови, щоб інші країни, як-от Китай, Іран, Сирія не допомагали Росії фінансувати війну. Окрім того, важливо, аби вони не надсилали технології, необхідні країні-терористці для виробництва зброї.

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За словами фон Крамон, переконатися, що заборонені товари не надають інші країни – важливіше, аніж запровадити новий пакет санкцій проти Росії. Також європарламентарка прокоментувала можливість введення санкцій проти "Росатому".

Це було б вкрай важливо. "Росатом" відіграє дуже негативну роль. Я прочитала дослідження про катування персоналу атомної електростанції в Енергодарі на Запорізькій атомній електростанції. Це важко уявити. На цих людей чиниться такий тиск, що вся станція могла б вибухнути й мати серйозні наслідки не тільки України та Росії, але й для нас. "Росатом" опосередковано визнав це, і це злочин,

– мовиться у повідомленні.

На думку фон Крамон, Угорщина та частково Франція мають зв'язки з "Росатомом". Окрім того, всі хотіли б бачити у санкційному списку патріарха Кірілла. Угорщина – єдина була проти. Вона знайшла спосіб як вивести одіозного патріарха зі списку обмежень.

Що відомо про майбутні санкції

У Bloomberg заявили, що майбутні санкції проти Росії стосуватимуться торгових можливостей Росії. Окрім того, як варіант розглядають заборону на ліцензування російського програмного забезпечення. Загалом, за даними ЗМІ, сума, яка має бути заблокована складає понад 5 мільярдів доларів.