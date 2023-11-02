"Росатом" и патриарх Кирилл: что в ЕС говорят о новых санкциях против России

Говоря о санкциях против России, сейчас Евросоюз работает не над созданием новых ограничений для страны-террористки, а над закрытием действующих "лазейок". Соответствующее заявление сделала Виолоа фон Крамон – европарламентарша от Германии.

В интервью 24 Каналу она отметила: необходимо обеспечить все условия, чтобы другие страны, такие как Китай, Иран, Сирия не помогали России финансировать войну. Кроме того, важно, чтобы они не посылали технологии, необходимые стране-террористке для производства оружия.

Обратите внимание Бизнес с Россией, агенты и санкции против патриарха Кирилла: интервью с евродепутаткой фон Крамон

По словам фон Крамон, убедиться, что запрещенные товары не предоставляют другие страны – важнее, чем ввести новый пакет санкций против России. Также европарламентарша прокомментировала возможность введения санкций против "Росатома".

Это было бы очень важно. "Росатом" играет очень отрицательную роль. Я прочла исследование о пытках персонала атомной электростанции в Энергодаре на Запорожской атомной электростанции. Это сложно представить. На этих людей оказывается такое давление, что вся станция могла бы взорваться и иметь серьезные последствия не только для Украины и России, но и для нас. "Росатом" косвенно признал это, и это преступление,

– говорится в сообщении.

По мнению фон Крамона, Венгрия и частично Франция имеют связи с "Росатомом". Кроме того, все хотели видеть в санкционном списке патриарха Кирилла. Венгрия – единственная была против. Она нашла способ, как вывести одиозного патриарха из списка ограничений.

Что известно о будущих санкциях

В Bloomberg заявили, что предстоящие санкции против России будут относиться к торговым возможностям России. Кроме того, как вариант рассматривают запрет на лицензирование российского программного обеспечения. В целом, по данным СМИ, сумма, которая должна быть заблокирована, составляет более 5 миллиардов долларов.