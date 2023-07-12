Усе залежить від того, чи вціліє режим: як Росія ставитиметься до України після війни

Перемога України у війні проти Росії та путінського режиму неминуча. Проте протистояння між Києвом та Москвою може зберегтися за певних умов.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. Він зауважив, що є небагато основних сценаріїв побудови взаємовідносин між Україною та Росією після війни.

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Путінська Росія не може мобілізувати свої ресурси

Галлямов наголосив, що у випадку, якщо режим Владіміра Путіна вціліє, то протистояння між Росією та Україною залишиться. В іншому – все залежить від того, хто саме прийде замість Путіна.

Проте шансів на те, що наступник російського диктатора буде налаштований на примирення з Росією, а не на конфронтацію, набагато більше. Адже в Росії вже вичерпані всі ресурси на конфронтацію.

Путінська Росія теоретично має ресурси для того, щоб конфліктувати зі всім світом нескінченно. Проте автократія настільки неефективна система, що вона не може ці ресурси вилучити та мобілізувати.

Достатньо згадати нещодавній заколот Євгенія Пригожина. Путін мав армію, силовиків, народ, але куди вони всі поділися, коли стався "переворот" та Пригожин йшов на Москву?

– зазначив політтехнолог.

Чи залишитеся дипломатичне протистояння між Росією та Україною після війни: дивіться відео

Він нагадав, що коли у 2016 році в Туреччині військові влаштували заколот проти Реджепа Ердогана, одразу десятки тисяч турків вийшли на вулиці, щоб його підтримати. Вони кидались під танки, й врешті решт зокрема завдяки народній підтримці переворот в Туреччині провалився.

А за Путіна ніхто не вийшов. Люди, які були на вулицях в день заколоту Пригожина, робили селфі з вагнерівцями,

– підкреслив Аббас Галлямов.

Саме тому є велика ймовірність, що наступний очільник Кремля переведе конфлікт з військових рейок на дипломатичні. Щоб рухатися в напрямку протилежному від ескалації.

Що відбувається в Росії після заколоту Пригожина

В американському Інституті вивчення війни зазначають, що Путін після "перевороту" Пригожина поставив себе та своїх підлеглих у незручне становище. Адже він не став карати та переслідувати представників ПВК "Вагнера", які брали безпосередню участь в заколоті. Через це сам Путін та інші впливові російські діячі не знають, як ставитися та взаємодіяти з вагнерівцями та їхнім лідером.

Крім того, попри чутки про усунення Валерія Герасимова з посади глави генштабу, він днями з'явився на публіці та скасував ці припущення. Аналітики з ISW вважають, що звільнення Герасимова завдало б шкоди іміджу Путіна. А так він продемонстрував, що нібито контролює ситуацію в Кремлі після заколоту.

Водночас в ГУР зауважили, що "переворот" Пригожина похитнув репутацію Путіна. Зараз йому доведеться докласти чимало зусиль, щоб спробувати повернути міф про нібито "монолітний контроль всесильного Путіна".