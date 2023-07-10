Ймовірний документ датований 1 травня 2014 року. В ньому мовиться про боротьбу у війні Росії проти України.
Дивіться також Путін дозволяє "Вагнеру" і Пригожину діяти в Росії та становити загрозу для його режиму, – ISW
Про що мовиться у ймовірному документі вагнерівців
У так званому опублікованому "документі" фінансист вагнерівців Євген Пригожин та їхній командир Дмитро Уткін мають дотримуватися правил для участі їх нової приватної військової компанії в бойових діях на сході України. Зокрема, на Пригожині зброя, фінансування та інше, на Уткіну – підбір та навчання кадрів тощо.
Водночас там мовиться про "вірну службу президенту Росії Владіміру Путіну" і "російському народу".
Залишається незрозумілим, кому вигідний витік ймовірного установчого документа "Вагнера", оскільки цей документ показує ПВК "Вагнер" професійною і більш привабливою в порівнянні з регулярними російськими збройними силами,
– зазначили в огляді.
Путін в незручному становищі
Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що рішення російського президента Владіміра Путіна ставить його самого та його підлеглих у незручне становище. Мовиться про рішення:
- не карати групу Вагнера;
- не переслідувати учасників заколоту.
Ба більше, в ISW додали, що ПВК "Вагнера" все ще проводить вербування в Росії, тоді як міноборони Росії проводить конкурентну кампанію з наймання вагнерівців для підписання контрактів з міноборони.
Рішення Путіна не позбавлятися групи "Вагнера" – раніше найбільш боєздатної сили Росії – ускладнює для Путіна та інших російських впливових гравців знання про те, як взаємодіяти з групою "Вагнера" та її лідерами та бойовиками,
– мовиться в повідомленні.
Останні новини про вагнерівців
- Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що Владімір Путін дозволяє "вагнерівцям та Пригожину діяти в Росії та становити загрозу для його режиму. Причому статус угоди між власником ПВК Вагнера" та російським диктатором – неясний.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що командир вагнерівців Антон "Лотос" Єлізаров заявив, що ПВК "Вагнера" у відпустці. Після цього бійців виведуть до Білорусі.
- До речі, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна відстежує ті чи інші дії будь-кого на території Білорусі, зокрема, ПВК "Вагнера". Радник Єрмака заявив, що він не бачить жодного шансу для Білорусі, яка не має ніякого досвіду.