Ймовірний документ датований 1 травня 2014 року. В ньому мовиться про боротьбу у війні Росії проти України.

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Про що мовиться у ймовірному документі вагнерівців

У так званому опублікованому "документі" фінансист вагнерівців Євген Пригожин та їхній командир Дмитро Уткін мають дотримуватися правил для участі їх нової приватної військової компанії в бойових діях на сході України. Зокрема, на Пригожині зброя, фінансування та інше, на Уткіну – підбір та навчання кадрів тощо.

Водночас там мовиться про "вірну службу президенту Росії Владіміру Путіну" і "російському народу".

Залишається незрозумілим, кому вигідний витік ймовірного установчого документа "Вагнера", оскільки цей документ показує ПВК "Вагнер" професійною і більш привабливою в порівнянні з регулярними російськими збройними силами,

– зазначили в огляді.

Путін в незручному становищі

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що рішення російського президента Владіміра Путіна ставить його самого та його підлеглих у незручне становище. Мовиться про рішення:

не карати групу Вагнера;

не переслідувати учасників заколоту.

Ба більше, в ISW додали, що ПВК "Вагнера" все ще проводить вербування в Росії, тоді як міноборони Росії проводить конкурентну кампанію з наймання вагнерівців для підписання контрактів з міноборони.

Рішення Путіна не позбавлятися групи "Вагнера" – раніше найбільш боєздатної сили Росії – ускладнює для Путіна та інших російських впливових гравців знання про те, як взаємодіяти з групою "Вагнера" та її лідерами та бойовиками,

– мовиться в повідомленні.

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