Статус угоди між російським диктатором і Пригожиним неясний. Вона може бути на стадії розвитку, зазначили в американському Інституті вивчення війни.

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Бойовики можуть вільно пересуватися Росією

Путін пообіцяв, що російські правоохоронні органи не переслідуватимуть ПВК "Вагнера", хоча залишається незрозумілим, чому Кремль агресивно не інтегрував війська бойовиків у своє міноборони або негайно вислав їх до Білорусі, зазначили аналітики.

Додали, підтвердження Лукашенком 6 липня того, що вагнерівці не перебувають у Білорусі, суперечило суспільному розумінню того, що вони вже повинні підписувати контракти з МО, повертатися додому на пенсію або переїжджати.

Інтерв'ю Єлізарова свідчить про те, що бойовики та командири ПВК досі можуть вільно пересуватися по Росії та спілкуватися один з одним. Влада іншим чином не втручається у справи "Вагнера", крім проведення інформаційної операції з відокремлення ПВК від Пригожина.

Ротація неукраїнських експедиційних сил "Вагнера" може дати Пригожину доступ до кадрів лояльних і здібних лейтенантів, ймовірно, в Росії, якщо Пригожин контролює ротацію. ISW не бачить жодних доказів того, що російська влада засилає або затримує командирів або бійців "Вагнера", які брали участь у повстанні,

– наголосили аналітики.

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Путін не здатний вжити заходів проти вагнерівців

В ISW зауважили, що Путін продовжує дозволяти "Вагнеру" та Пригожину діяти в Росії й потенційно становити загрозу для його режиму.

Надання Пригожину, його командирам і майже 25 000 бійцям "Вагнера", які брали участь у збройному повстанні, очевидної повної свободи пересування та комунікації в Росії, свідчить про те, що Путін має або дивовижну (і невиправдану) впевненість у їхній відновленій лояльності, або відчайдушне бажання заманити якомога більше на його бік, або нездатність вжити заходів проти них,

– зазначили аналітики.

Додали, що наслідки заколоту для сил "Вагнера" та самого Пригожина залишаються незрозумілими. Однак, Україна вже виграла від повстання й може отримати ще більше.

Керування Путіним Групою "Вагнера" – найефективнішою бойовою силою Росії на даний момент – після повстання 24 червня, ймовірно, не дасть їм воювати в Україні протягом поточного українського контрнаступу та може назавжди погіршити загальну здатність Росії вести війну в Україні,

– наголосили в ISW.

Зауважили, що поспішний вихід вагнерівців з Бахмута порушив російські позиції в цьому районі та сприяв тактично важливим успіхам українських захисників.

ПВК "Вагнера" отримала від Кремля майже трильйон рублів

У Росії вже не приховують, що Кремль фінансував вагнерівців. Про це заявив пропагандист Кісільов. За його словами, ПВК отримала з бюджету країни-терористки понад 858 мільярдів рублів.