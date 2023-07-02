Власне, вірний пес диктатора Дмітрій Кісільов у своїй програмі назвав загальну суму контрактів, які Росія упродовж цих років уклала з "Вагнером" і компанією-імперією "Конкорд" Пригожина. Йдеться про цифру, що становить майже трильйон рублів.
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Скільки Кремль витратив на вагнерівців
За словами псевдожурналіста, вагнерівці отримали від Росії понад 858 мільярдів рублів за усі ці роки. Очевидно, йдеться про період від 2013 року – тобто від того часу, відколи існує приватний батальйон.
Фактично завдяки цьому – грошам російських платників податків – Пригожин став олігархом.
Група "Вагнер" у рамках укладених із державою контрактів отримала трохи понад 858 мільярдів рублів. Це майже трильйон. За іншими контрактами холдинг Пригожина "Конкорд" окремо надав послуг на суму ще 845 мільярдів рублів,
– сказав Кісільов.
Окрім того, він пояснив, що це не означає, що вагнерівці заробили стільки ж, однак це свідчить, що гроші в бізнес-імперії Пригожина крутились шалені: "Це не означає, що стільки ж заробили, але все ж таки говорить про масштаби бізнесу і масштаби амбіцій".
Як Пригожин "віддячив" Путіну
- Ввечері 23 червня ватажок групи "Вагнера" заявив про початок збройного заколоту проти військового керівництва Кремля. Однак, на щастя для Путіна, він не протримався й доби.
- Після закінчення свого "постання" Пригожин уклав договір з самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком. У цьому документі вказано, що частина вагнерівців має передислокуватися до "братньої країни".
- Зазначимо, що сам російський диктатор не втримався та бовкнув, що Кремль виділяв на вагнерівців шалені суми. Лише за минулий рік було виділено на цю ПВК понад 86 мільярдів рублів.