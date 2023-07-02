Собственно, верный пес диктатора Дмитрий Киселёв в своей программе назвал общую сумму контрактов, которые Россия за эти годы заключила с "Вагнером" и компанией-империей "Конкорд" Пригожина. Речь идет о цифре, составляющей почти триллион рублей.
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Сколько Кремль потратил на вагнеровцев
По словам псевдожурналиста, вагнеровцы получили от России более 858 миллиардов рублей за все эти годы. Очевидно, речь идет о периоде с 2013 года – то есть с тех пор, когда начал существовать частный батальон.
Фактически благодаря этому – деньгам российских налогоплательщиков – Пригожин стал олигархом.
Группа "Вагнер" в рамках заключенных с государством контрактов получила более 858 миллиардов рублей. Это почти триллион. По другим контрактам холдинг Пригожина "Конкорд" отдельно предоставил услуг на сумму еще 845 миллиардов рублей,
– сказал Киселёв.
Кроме того, он объяснил, что это не означает, что вагнеровцы заработали столько же, однако это свидетельствует, что деньги в бизнес-империи Пригожина крутились безумными: "Это не значит, что столько же заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабы амбиций".
Как Пригожин "отблагодарил" Путина
- Вечером 23 июня глава группы "Вагнера" заявил о начале вооруженного мятежа против военного руководства Кремля. Однако, к счастью для Путина, он не продержался и суток.
- После окончания своего "восстания" Пригожин заключил договор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. В этом документе указано, что часть вагнеровцев должна передислоцироваться в "братскую страну".
- Отметим, что сам российский диктатор не удержался и сказал, что Кремль выделял на вагнеровцев сумасшедшие суммы. Только за прошлый год было выделено на эту ЧВК более 86 миллиардов рублей.