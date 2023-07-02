Собственно, верный пес диктатора Дмитрий Киселёв в своей программе назвал общую сумму контрактов, которые Россия за эти годы заключила с "Вагнером" и компанией-империей "Конкорд" Пригожина. Речь идет о цифре, составляющей почти триллион рублей.

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Сколько Кремль потратил на вагнеровцев

По словам псевдожурналиста, вагнеровцы получили от России более 858 миллиардов рублей за все эти годы. Очевидно, речь идет о периоде с 2013 года – то есть с тех пор, когда начал существовать частный батальон.

Фактически благодаря этому – деньгам российских налогоплательщиков – Пригожин стал олигархом.

Группа "Вагнер" в рамках заключенных с государством контрактов получила более 858 миллиардов рублей. Это почти триллион. По другим контрактам холдинг Пригожина "Конкорд" отдельно предоставил услуг на сумму еще 845 миллиардов рублей,

– сказал Киселёв.

Кроме того, он объяснил, что это не означает, что вагнеровцы заработали столько же, однако это свидетельствует, что деньги в бизнес-империи Пригожина крутились безумными: "Это не значит, что столько же заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабы амбиций".

Обратите внимание! На протяжении этих десяти лет в Кремле без устали отрицали связь с ЧВК "Вагнера", хотя эта компания выполняла немало "заданий" в странах Ближнего Востока и в Африке, благодаря чему росло влияние России в этих регионах. Следует сказать, что вообще в российском законодательстве не существует такого понятия как "частная военная компания". Организация таких и подобных группировок должна наказываться согласно уголовному кодексу враждебного государства.

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