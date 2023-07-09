Статус соглашения между российским диктатором и Пригожиным неясен. Оно может быть на стадии развития, отметили в Институте изучения войны.

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Боевики могут свободно передвигаться по России

Путин пообещал, что российские правоохранительные органы не будут преследовать ЧВК "Вагнера", хотя остается непонятным, почему Кремль агрессивно не интегрировал войска боевиков в свое минобороны или немедленно выслал их в Беларусь, отметили аналитики.

Добавили, подтверждение Лукашенко 6 июля, что вагнеровцы не находятся в Беларуси, противоречило общественному пониманию того, что они уже должны подписывать контракты с МО, возвращаться домой на пенсию или переезжать.

Интервью Елизарова свидетельствует о том, что боевики и командиры ЧВК все еще могут свободно передвигаться по России и общаться друг с другом. Власти иным образом не вмешиваются в дела "Вагнера", кроме проведения информационной операции по отделению ЧВК от Пригожина.

Ротация неукраинских экспедиционных сил "Вагнера" может дать Пригожину доступ к кадрам лояльных и способных лейтенантов, вероятно, в России, если Пригожин контролирует ротацию. ISW не видит никаких доказательств того, что российские власти ссылают или задерживают участвовавших в восстании командиров или бойцов "Вагнера",

– подчеркнули аналитики.

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Путин не способен принять меры против вагнеровцев

В ISW отметили, что Путин продолжает разрешать "Вагнеру" и Пригожину действовать в России и потенциально представлять угрозу его режиму.

Предоставление Пригожину, его командирам и почти 25 000 бойцам "Вагнера", участвовавшим в вооруженном восстании, очевидной полной свободы передвижения и коммуникации в России, свидетельствует о том, что Путин имеет либо удивительную (и неоправданную) уверенность в их восстановленной лояльности, либо отчаянное желание заманить как можно больше на его сторону, либо неспособность принять меры против них,

– отметили аналитики.

Добавили, что последствия мятежа для сил "Вагнера" и самого Пригожина остаются непонятными. Однако Украина уже выиграла от восстания и может получить еще больше.

Управление Путиным Группой "Вагнера" – самой эффективной боевой силой России на данный момент – после восстания 24 июня, вероятно, не даст им воевать в Украине в течение текущего украинского контрнаступления и может навсегда ухудшить общую способность России вести войну в Украине,

– подчеркнули в ISW.

Заметили, что поспешный выход вагнеровцев из Бахмута нарушил российские позиции в этом районе и способствовал тактически важным успехам украинских защитников.

ЧВК "Вагнера" получила от Кремля почти триллион рублей

В России уже не скрывают, что Кремль финансировал вагнеровцев. Об этом заявил пропагандист Кисилев. По его словам, ЧВК получила из бюджета страны-террориста более 858 миллиардов рублей.