Вероятный документ датирован 1 мая 2014 года. В нем говорится о борьбе в войне России против Украины.
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О чем говорится в предполагаемом документе вагнеровцев
В так называемом опубликованном "документе" финансист вагнеровцев Евгений Пригожин и их командир Дмитрий Уткин должны соблюдать правила участия их новой частной военной компании в боевых действиях на востоке Украины. В частности, на Пригожине оружие, финансирование и прочее, на Уткине – подбор и обучение кадров.
В то же время там говорится о "верной службе президенту России Владимиру Путину" и "российскому народу".
Остается непонятным, кому выгодна утечка предполагаемого учредительного документа "Вагнера", поскольку этот документ показывает ЧВК "Вагнер" профессиональной и более привлекательной по сравнению с регулярными российскими вооруженными силами,
– отметили в обзоре.
Путин в неудобном положении
Аналитики американского Института изучения войны заявили, что решение российского президента Владимира Путина ставит его самого и его подчиненных в неловкое положение. Речь идет о решении:
- не наказывать группу Вагнера;
- не преследовать участников мятежа.
Более того, в ISW добавили, что ЧВК "Вагнера" все еще проводит вербовку в России, тогда как минобороны России проводит конкурентную кампанию по найму вагнеровцев для подписания контрактов по минобороны.
Решение Путина не избавляться от группы "Вагнера" – ранее самой боеспособной силы России – усложняет для Путина и других российских влиятельных игроков знания о том, как взаимодействовать с группой "Вагнера" и ее лидерами и боевиками,
– говорится в сообщении.
Последние новости о вагнеровцах
- Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что Владимир Путин позволяет "вагнеровцам и Пригожину действовать в России и представлять угрозу его режиму. Причем статус соглашения между владельцем ЧВК "Вагнера" и российским диктатором – неясен.
- Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что командир вагнеровцев Антон "Лотос" Елизаров заявил, что ЧВК "Вагнера" в отпуске. После этого бойцов будут выведены в Беларусь.
- Кстати, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина отслеживает те или иные действия любого на территории Беларуси, в частности, ЧВК "Вагнера". Советник Ермака заявил, что он не видит никакого шанса для Беларуси, не имеющей никакого опыта.