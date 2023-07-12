Все зависит от того, уцелеет ли режим: как Россия будет относиться к Украине после войны

Победа Украины в войне против России и путинского режима неизбежна. Однако противостояние между Киевом и Москвой может сохраниться в определенных условиях.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. Он отметил, что есть несколько основных сценариев построения взаимоотношений между Украиной и Россией после войны.

К теме Сплошное унижение: почему Путин теряет влияние на своих бывших сателлитов и союзников

Путинская Россия не может мобилизовать свои ресурсы

Галлямов подчеркнул, что в случае, если режим Владимира Путина уцелеет, то противостояние между Россией и Украиной останется. В остальном все зависит от того, кто именно придет вместо Путина.

Однако шансов на то, что преемник российского диктатора будет настроен на примирение с Россией, а не на конфронтацию, гораздо больше. Ведь у России уже исчерпаны все ресурсы на конфронтацию.

У путинской России теоретически есть ресурсы для того, чтобы конфликтовать со всем миром бесконечно. Однако автократия настолько неэффективна, что она не может эти ресурсы изъять и мобилизовать.

Достаточно вспомнить недавний мятеж Евгения Пригожина. У Путина была армия, силовики, народ, но куда они все подевались, когда произошел "переворот" и Пригожин шел на Москву?

– отметил политтехнолог.

Останетесь ли дипломатическое противостояние между Россией и Украиной после войны: смотрите видео

Он напомнил, что, когда в 2016 году в Турции военные устроили мятеж против Реджепа Эрдогана, сразу десятки тысяч турок вышли на улицы, чтобы его поддержать. Они бросались под танки, и в конце концов благодаря народной поддержке переворот в Турции провалился.

А при Путине никто не вышел. Люди, которые были на улицах в день мятежа Пригожина, делали селфи с вагнеровцами,

– подчеркнул Аббас Галлямов.

Поэтому есть большая вероятность, что следующий глава Кремля переведет конфликт с военных рельсов на дипломатические, чтобы двигаться в направлении противоположном эскалации.

Что происходит в России после мятежа Пригожина

В американском Институте изучения войны отмечают, что Путин после "переворота" Пригожина поставил себя и своих подчиненных в неудобное положение. Ведь он не стал наказывать и преследовать представителей ЧВК "Вагнера", принимавших непосредственное участие в мятеже. Поэтому Путин и другие влиятельные российские деятели не знают, как относиться и взаимодействовать с вагнеровцами и их лидером.

Кроме того, несмотря на слухи об отстранении Валерия Герасимова от должности главы генштаба, он на днях появился на публике и опроверг эти предположения. Аналитики из ISW считают, что увольнение Герасимова нанесло бы ущерб имиджу Путина. А так он продемонстрировал, что якобы контролирует ситуацию в Кремле после мятежа.

В то же время в ГУР отметили, что "переворот" Пригожина поколебал репутацию Путина. Сейчас ему придется приложить немало усилий, чтобы попытаться вернуть миф о якобы "монолитном контроле всесильного Путина".