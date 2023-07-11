Американский Институт изучения войны отмечает, что отстранение от должности Герасимова нанесло бы слишком большой вред репутации Путина и минобороны России. Известно, что российский генерал появился на публике и ему докладывал начальник штаба воздушно-космических сил России генерал-полковник Виктор Афзалов.

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О чем свидетельствует появление Герасимова

Публичное появление Герасимова и признание встречи Путина и Пригожина, вероятно, являются частью усилий Кремля, направленных на то, чтобы показать, что он полностью контролирует ситуацию после мятежа, а также обратиться к тем, кто лоялен к "Вагнеру" и, особенно, к самому Пригожину,

– заявили аналитики.

По данным ISW, минобороны России опубликовало кадры Герасимова тогда, когда Кремль признал встречу Путина с Пригожиным 29 июня. Именно это, вероятно, сигнализирует об отказе, по крайней мере, официально, от призыва повстанцев к замене высшего российского военного руководства.

Более того, аналитики вспоминают слова известного российского милблогера, который утверждал, что выступления Герасимова и российского министра обороны Сергея Шойгу в СМИ свидетельствуют о том, что кадровых перестановок не будет. Мол, Путин никогда не увольняет людей под внешним давлением.

Встреча и публичная поддержка Шойгу и Герасимова согласуется с тем, что ISW продолжает оценивать как попытку Кремля смягчить широко распространенное пренебрежение к минобороны России, разжигавшей восстание Вагнера, и попытки лишить власти симпатизировавших или поддерживающих мятеж.

Что этому предшествовало