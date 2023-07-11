Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционер, юрист, блоггер Марк Фейгин. Он отметил, что нету, на кого их заменять.

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"Но на кого их менять? Другие же еще хуже. Что, Суровикин был "лучше"?" – сказал Фейгин.

Сергей Суровикин уже командовал так называемой "спецоперацией". При его управлении россияне начали активно бомбить критическую инфраструктуру Украины. Также тогда оккупанты покинули правый берег Днепра. Экс-замминистра обороны России Михаил Мизинцев тоже фактически возглавлял так называемую "СВО" – весной 2022 года.

"И что? Менять не на кого. Теплинского, говорят, будут поднимать. Шансов примерно так же. Теплинский, что, с Марса прилетел?" – отметил юрист.

Могут ли поменять Шойгу и Герасимова: смотрите видео

Шойгу и Герасимов проиграют

Постсоветские генералы используют советскую тактику и стратегию. В этом они и проигрывают.

Скорее всего, они (Шойгу и Герасимов – 24 Канал) теряют в значении. Но медленнее, чем это хотелось бы их оппонентам,

– убежден российский оппозиционер.

Марк Фейгин подчеркнул, что Шойгу и Герасимов проигрывают в войне против Украины. Они не могут стратегически победить.

Путин может искать замену