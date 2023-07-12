Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. Он отметил, что есть несколько основных сценариев построения взаимоотношений между Украиной и Россией после войны.

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Путинская Россия не может мобилизовать свои ресурсы

Галлямов подчеркнул, что в случае, если режим Владимира Путина уцелеет, то противостояние между Россией и Украиной останется. В остальном все зависит от того, кто именно придет вместо Путина.

Однако шансов на то, что преемник российского диктатора будет настроен на примирение с Россией, а не на конфронтацию, гораздо больше. Ведь у России уже исчерпаны все ресурсы на конфронтацию.

У путинской России теоретически есть ресурсы для того, чтобы конфликтовать со всем миром бесконечно. Однако автократия настолько неэффективна, что она не может эти ресурсы изъять и мобилизовать.

Достаточно вспомнить недавний мятеж Евгения Пригожина. У Путина была армия, силовики, народ, но куда они все подевались, когда произошел "переворот" и Пригожин шел на Москву?

– отметил политтехнолог.

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Он напомнил, что, когда в 2016 году в Турции военные устроили мятеж против Реджепа Эрдогана, сразу десятки тысяч турок вышли на улицы, чтобы его поддержать. Они бросались под танки, и в конце концов благодаря народной поддержке переворот в Турции провалился.

А при Путине никто не вышел. Люди, которые были на улицах в день мятежа Пригожина, делали селфи с вагнеровцами,

– подчеркнул Аббас Галлямов.

Поэтому есть большая вероятность, что следующий глава Кремля переведет конфликт с военных рельсов на дипломатические, чтобы двигаться в направлении противоположном эскалации.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что в России может произойти очередной мятеж. И его поддержат многие россияне. Ведь Путин показал слабость во время "переворота" Пригожина и продемонстрировал, что не владеет военной силой внутри России.

Что происходит в России после мятежа Пригожина