Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. Він зауважив, що є небагато основних сценаріїв побудови взаємовідносин між Україною та Росією після війни.

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Путінська Росія не може мобілізувати свої ресурси

Галлямов наголосив, що у випадку, якщо режим Владіміра Путіна вціліє, то протистояння між Росією та Україною залишиться. В іншому – все залежить від того, хто саме прийде замість Путіна.

Проте шансів на те, що наступник російського диктатора буде налаштований на примирення з Росією, а не на конфронтацію, набагато більше. Адже в Росії вже вичерпані всі ресурси на конфронтацію.

Путінська Росія теоретично має ресурси для того, щоб конфліктувати зі всім світом нескінченно. Проте автократія настільки неефективна система, що вона не може ці ресурси вилучити та мобілізувати.

Достатньо згадати нещодавній заколот Євгенія Пригожина. Путін мав армію, силовиків, народ, але де вони всі були, коли стався "переворот" та Пригожин йшов на Москву?

– зазначив політтехнолог.

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Він нагадав, що коли у 2016 році в Туреччині військові влаштували заколот проти Реджепа Ердогана, одразу десятки тисяч турків вийшли на вулиці, щоб його підтримати. Вони кидались під танки й врешті решт зокрема завдяки народній підтримці переворот в Туреччині провалився.

А за Путіна ніхто не вийшов. Люди, які були на вулицях цього дня, робили селфі з вагнерівцями,

– підкреслив Аббас Галлямов.

Є велика ймовірність, що наступний очільник Кремля переведе конфлікт з військових рейок на дипломатичні. Щоб рухатися в напрямку протилежному від ескалації.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що в Росії може статися черговий заколот. І його підтримає багато росіян. Адже Путін виявив слабкість під час "перевороту" Пригожина і показав, що не володіє військовою силою всередині Росії.

Що відбувається в Росії після заколоту Пригожина