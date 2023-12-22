Конфлікти у владі, брудна бомба і голуби: якою була пропаганда Росії 2023 і чого очікувати далі

Добігає кінця 2023 рік – другий рік великої війни Росії з Україною. Не здобувши успіхів на полі бою, Кремль не полишає спроб підірвати безпеку нашої держави зсередини. Росія активізувала інформаційну експансію в країни Глобального Півдня й Африки, педалюючи антизахідну й антиукраїнську риторику, щоб схилити їх до підтримки війни. Більше про це – в авторській колонці для 24 Каналу.

Ще задовго до 24 лютого минулого року Москва проводила численні інформаційні кампанії проти України, і через фактичну відсутність контрдій досягла певних політичних цілей. Торік Росії, яка активно просувала дезінформацію, маніпуляції і пропаганду, інколи вдавалося добитися від Заходу потрібної їй реакції на свої інформаційні вкиди.

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Як змінювалися головні меседжі російської пропаганди

Розберемо основні наративи, які країна-агресорка просувала цьогоріч для впливу на українців, громадян західних країн і "глубінного народу", та як вони еволюціонували від початку року. Принагідно зауважу, що нині завдяки активним діям України, спрямованим на захист свого інфопростору, вплив роспропаганди на свідомість наших співгромадян та західну аудиторію знизився у рази.

Аналіз базових наративів російської пропаганди свідчить, що вони трансформуються залежно від ситуації на фронті, подій у світі та всередині Росії.

Так, на початку широкомасштабного вторгнення російський диктатор Владімір Путін, посадовці та пропагандистські ЗМІ називали завданням так званої "спеціальної воєнної операції" "демілітаризацію та денацифікацію України" і "захист жителів Донбасу". У цьому ж ряду – виправдання агресії нібито намірами України напасти на Росію і Білорусь.

Коли ж з'ясувалося, що ані Київ, ані будь-яке інше велике українське місто "взяти за три дні" неможливо, акцент змістився на "необхідність захисту інтересів Росії, якій загрожує Захід". Пізніше цей наратив звузився до захисту так званих "ДНР" та "ЛНР", які "потерпають від дій нацистського київського режиму". Згодом знову трохи розширився – до "звільнення" всієї території Донеччини, Луганщини та південних областей України.

Також активно накидалася теза про неспроможність західних санкцій послабити Росію і завдання збитків економікам країн, які їх запровадили. Нагніталася паніка через погрози застосувати ядерну зброю. Проводилися огидні кампанії з дискредитації українських біженців за кордоном.

У першій половині цього року мета "СВО" знову змінилася. Відповідно модифікувалися і головні тези російського агітпропу. Наративи про важливість "збереження Росії", а також про "захист Росією своїх історичних територій, власних цінностей та народу" стали домінантними.

Періодично виголошувалися і ядерні погрози – вони й досі виринають, коли Росія зазнає значних втрат у живій силі та техніці.

З початком українського контрнаступу здійнялося інформаційне цунамі про його "провал" і взагалі неспроможність України перемогти, "втому" західних країн від війни, "фантастичні успіхи" російських військ зі знищення західної техніки, "кричущі втрати" українських військових, "непрофесійну і корумповану" українську владу, яка винна в усіх проблемах.

Для досягнення головної мети – зупинити контрнаступ, позбавити Україну західної допомоги, підірвати довіру українців до влади, а влади – до закордонних партнерів, посіяти панічні настрої й інспірувати акції протесту, і, зрештою, усадити нас за стіл переговорів на умовах ворога, – фейкотворці намагаються в будь-який спосіб дестабілізувати нашу державу і демократичні країни зсередини.

До речі, саме світ все частіше стає об'єктом впливу роспропаганди.

Якою була російська пропаганда спрямована на Україну

Тож розглянемо "український кейс" роспропаганди детальніше.

З-поміж найагресивніших ІПСО – дискредитація вищого керівництва держави в очах партнерів. Фабрикуються фейкові сторінки відомих західних видань, маніпулятивно подаються висловлювання українських і західних топпосадовців, соцмережами ширяться фальшиві документи, нівелюються успіхи України на міжнародній арені.

Усіма можливими каналами розганяються інформкампанії з дискредитації органів сектору безпеки і оборони. На виконання цього завдання у російських "медіакузнях" штампуються фейки про:

"конфлікт у вищому військово-політичному керівництві";

"великі втрати ЗСУ";

"м'ясні бригади";

нібито відмову бійців брати участь у бойових діях;

"кинутих напризволяще військових";

"незаконну" мобілізацію тощо, аби спровокувати паніку і зірвати мобілізаційні заходи.

Цьогоріч ворог створював велику кількість фальшивих акаунтів українських військових із панічними описами ситуації на фронті, щоб посіяти зневіру у ЗСУ та перемогу України.

У фейках, які розганяють у соцмережах, наші військові змальовані як нелюди, які вбивають українців і власних командирів, відправляють російських полонених підривати собою заміновані поля, готують теракти з використанням радіоактивних матеріалів, хімічної або біологічної зброї, планують підірвати ядерні об'єкти, направляють власні ракети на житлові будинки, щоб згодом звинуватити в усьому "безневинну Росію".

До речі, ворог ще й неодноразово намагався схилити українців до співпраці шляхом SMS-розсилки з пропозиціями до здачі позицій наших військових.

Натомість пропагандисти героїзують учасників так званої "спецоперації" та вихваляють "фантастичні успіхи" своєї армії, яка нібито знищила всю українську ППО, щодня збиває українські літаки та знищує західні танки, перехоплює сотні західних ракет та українських БпЛА, уражає склади з боєкомплектами, зброєю і технікою ЗСУ, бере під контроль стратегічні населені пункти.

Ще одна улюблена тема кремлівців – "нецільове використання та розкрадання західної допомоги" і "продаж натовської зброї на чорному ринку й за кордон". З початком конфлікту на Близькому Сході набула другого дихання ІПСО про продаж Україною натовського озброєння іншим країнам. Пропагандисти зосередилися на "українській зброї в руках ХАМАС".

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Щоб переконати світ у причетності України до "чорних схем" торгівлі зброєю, ворожі соцмережі, зокрема, ширили відео, на якому бойовики угруповання ХАМАС показують, як прорвали загородження на кордоні з Ізраїлем начебто за допомогою американської зброї, яка прибула з України. При цьому правдоподібністю ніхто особливо не турбувався – будь-хто може у цьому переконатися, уважно переглянувши контент.

Створюються фейкові обкладинки західних медіа, щоб надати цим "фактам" більшої достовірності та переконливості. Так, було сфабриковано скриншот статті французького видання RFI, у якій нібито імам Великої паризької мечеті дякує Україні за зброю для нападу ХАМАС на Ізраїль. Неіснуючі обкладинки відомих медіа використовуються і для створення хибного уявлення про "втому" світу від війни в Україні і перенесення всієї уваги до Ізраїлю.

Тривають дискредитаційні кампанії з підриву довіри до владних інституцій України: акцентується на корупції посадовців, повідомляється про законопроєкти, які нібито утискають права українців.

Тільки цього року в медіапростір було запущено низку ІПСО проти високопосадовців – секретаря РНБО міністра оборони, начальника ГУР МОУ та очільника НБУ.

З-поміж наймасштабніших інфокампаній – маніпуляції з чутливими для українців темами:

фейки про надсилання повісток через "Дію";

підвищення пенсійного віку;

планові відключення електроенергії;

виплати від міжнародних організацій;

дезінформація про спалахи епідемій важких хвороб у різних регіонах тощо.

У соцмережах ширяться фейкові платіжки від НАК "Нафтогаз", розганяються фішингові схеми шахрайства для отримання доступу до сторінок користувачів. Нас лякають фейками про "чорну трансплантологію", "продаж українських дітей на Захід" і "блокування рахунків через неявку до ТЦК".

Часто фейкові статті і відеосюжети на чутливу тематику поширюються на сайтах-клонах рейтингових медіа України.

Суттєвою проблемою дедалі більше стають відео, виготовлені за допомогою технології діпфейку. Люди, не обізнані з нею, часто не можуть відрізнити правду від брехні. Прогнозую, що діпфейки невдовзі стануть одним з найбільших псевдодокументальних "джерел" інформації у соцмережах.

Окремо можна виділити ключові меседжі роспропаганди для жителів тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини, а також для західної аудиторії.

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Пропаганда для світу та окупованих територій

Ключовий наратив для внутрішньої аудиторії – виправдання повномасштабної війни й окупації частини території України потребою "захисту від українських нацистів", які "цілеспрямовано знищують російськомовне населення". Західній аудиторії, крім цього наративу, призначені маніпуляції на тему "корупції в українській владі" та "розкрадання західної допомоги".

При цьому, звісно, випинаються успіхи так званої "влади" квазіреспублік Донбасу, дискредитуються ЗСУ, які нібито цілеспрямовано обстрілюють місця скупчення людей у Донецькій і Луганській областях. Натомість пропагандисти героїзують учасників так званої "спеціальної військової операції".

Українську молодь на тимчасово окупованих територіях активно русифікують, створюючи при цьому видимість дотримання права населення на вивчення рідної мови. Росіяни також всіляко принижують і дискредитують тих, хто очікує на визволення територій.

Усе перелічене вище – тільки частина інформаційного лайна, яке росіяни намагаються нав'язати українцям і міжнародній аудиторії. У цьому інформаційному шабаші беруть участь західні прокремлівські громадські активісти, "лідери громадської думки" та фейкові "експерти", які поширюють абсурдні прогнози та "аналітику". Взагалі апелювання до "авторитетів" у тій чи іншій сфері, яких титрують як "відомий", "воєнний експерт", "колишній працівник спецслужб" для підвищення "достовірності" фейків є одним з інструментів дезінформації.

Я вже не кажу про заяви щодо нібито підриву Україною Каховської ГЕС, розробку "брудної бомби" та безглузді конспірологічні теорії про біолабораторії, що фінансуються Пентагоном, бойових голубів та інфікованих комарів, які знищуватимуть виключно росіян…

Прогноз основних напрямів дезінформаційних кампаній на наступний рік

Очевидно, що війна в Україні триватиме. Не виключено, що Росія спробує відкрити нові фронти в інших "гарячих точках" світу. Крім того, у кількох країнах, зокрема США і Росії, відбудуться президентські вибори.

Тому дезінформаційні кампанії Росії найближчим часом будуть посилюватися, щоб просувати інтереси Кремля у наступному році в потрібному йому річищі. Основні пропагандистські наративи для української і міжнародної аудиторій не зміняться, хіба що зазнають модифікацій залежно від поточної ситуації.

Зокрема, триватимуть усі перелічені вище кампанії з дискредитації України та її військово-політичного керівництва, провокуватимуться різноманітні конфлікти всередині нашої держави та в решті демократичних країн, поширюватиметься дезінформація стосовно європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Росіяни й надалі активно просуватимуть тезу про "готовність до мирних переговорів щодо України" із Заходом (суб'єктність України традиційно заперечуватиметься). Також вони будуть використовувати будь-які прояви дестабілізації у світі для нав'язування думки про необхідність залучення Росії до їх вирішення як медіатора та миротворця.

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Власному ж населенню буде насаджуватися думка про "велич і нескореність" Росії, неможливості її ізоляції навіть за умов санкційного тиску, "непереможність" російської армії, "повний контроль влади" над ситуацією всередині країни, "виграшну позицію" Росії у світі і "неодмінне досягнення цілей спеціальної воєнної операції" в Україні.

Маємо пам'ятати, що меж російської дезінформації немає, і це реальна загроза світові. Інформаційне протистояння триватиме, тож нам потрібно скоординувати зусилля державних органів та громадського сектору і в координації із партнерами превентивно реагувати на інформаційні виклики. Вкрай важливо не забувати про мешканців тимчасово окупованих територій, підтримувати зв'язок та оперативно реагувати на їхні запити.

Потрібно також якнайшвидше посилити відповідальність за поширення недостовірної інформації, затвердити термін "інформаційний тероризм" та заходи протидії йому у вітчизняному і міжнародному законодавстві, оголосити Росію державою-інфотерористом.

І наостанок коротко про підсумки роботи Центру протидії дезінформації, який стоїть на варті інформаційного кордону разом із партнерами з владних органів і закордонними друзями. Завдяки роботі Центру заблоковано 192 ворожих ютуб-канали, 11 ворожих сайтів, до 5 осіб застосовано санкції, подано інформацію для застосування санкцій ще щодо 74 осіб.

Разом до перемоги!