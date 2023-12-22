Конфликты во власти, грязная бомба и голуби: какой была пропаганда России 2023 года и чего ждать

Подходит к концу 2023 год – второй год великой войны России с Украиной. Не добившись успехов на поле боя, Кремль хочет подорвать безопасность нашего государства изнутри. Россия активизировала информационную экспансию в страны Глобального Юга и Африки, педалируя антизападную и антиукраинскую риторику, чтобы склонить их к поддержке войны. Больше об этом – в авторской колонке для 24 Канала.

Еще задолго до 24 февраля прошлого года Москва проводила многочисленные информационные кампании против Украины, и из-за фактического отсутствия контрдействий достигла определенных политических целей. В прошлом году России, активно продвигавшей дезинформацию, манипуляции и пропаганду, иногда удавалось добиться от Запада нужной ей реакции на свои информационные вбросы.

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Как менялись главные месседжи российской пропаганды

Разберем основные нарративы, продвигаемые страной-агрессоркой в этом году для влияния на украинцев, граждан западных стран и "глубинного народа", и как они эволюционировали с начала года. Примечательно, что сейчас благодаря активным действиям Украины, направленным на защиту своего инфопространства, влияние роспропаганды на сознание наших сограждан и западную аудиторию снизилось в разы.

Анализ базовых нарративов российской пропаганды свидетельствует, что они трансформируются в зависимости от ситуации на фронте, событий в мире и внутри России.

В начале широкомасштабного вторжения российский диктатор Владимир Путин, чиновники и пропагандистские СМИ называли задачей так называемой "специальной военной операции" "демилитаризацию и денацификацию Украины" и "защиту жителей Донбасса". В этом же ряду – оправдание агрессии якобы намерениями Украины напасть на Россию и Белоруссию.

Когда же выяснилось, что ни Киев, ни какой-либо другой крупный украинский город "взять за три дня" невозможно, акцент сместился на "необходимость защиты интересов России, которой угрожает Запад". Позже этот нарратив сузился до защиты так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые "страдают от действий нацистского киевского режима". Впоследствии снова немного расширился – до "освобождения" всей территории Донетчины, Луганщины и южных областей Украины.

Также активно набрасывался тезис о неспособности западных санкций ослабить Россию и нанесении ущерба экономикам стран, которые их ввели. Нагнеталась паника из-за угроз применить ядерное оружие. Проводились отвратительные кампании по дискредитации украинских беженцев за рубежом.

В первой половине этого года цель "СВО" снова изменилась. Соответственно модифицировались и главные тезисы российского агитпропа. Нарративы о важности "сохранение России", а также о "защите Россией своих исторических территорий, собственных ценностей и народа" стали доминирующими.

Периодически произносились и ядерные угрозы – они до сих пор выныривают, когда Россия несет значительные потери в живой силе и технике.

С началом украинского контрнаступления поднялось информационное цунами о его "провале" и вообще неспособности Украины победить, "усталости" западных стран от войны, "фантастических успехах" российских войск по уничтожению западной техники, "вопиющих потерях" украинских военных, "непрофессиональной и коррумпированной" украинской власти, которая виновата во всех проблемах.

Для достижения главной цели – остановить контрнаступление, лишить Украину западной помощи, подорвать доверие украинцев к власти, а власти – к зарубежным партнерам, посеять панические настроения и инспирировать акции протеста, и, в конце концов, усадить нас за стол переговоров на условиях врага, – фейкотворцы пытаются любыми способами дестабилизировать наше государство и демократические страны изнутри.

Кстати, именно мир все чаще становится объектом влияния роспропаганды.

Какой была российская пропаганда, направленная на Украину

Рассмотрим "украинский кейс" роспропаганды подробнее.

Среди самых агрессивных ИПСО – дискредитация высшего руководства государства в глазах партнеров. Фабрикуются фейковые страницы известных западных изданий, манипулятивно представляются высказывания украинских и западных чиновников, соцсетями ходят фальшивые документы, нивелируются успехи Украины на международной арене.

По всем возможным каналам разгоняются информкампании по дискредитации органов сектора безопасности и обороны. Для выполнения этой задачи в российских "медиакузницах" штампуются фейки о:

"конфликте в высшем военно-политическом руководстве";

"больших потерях ВСУ";

"мясных бригадах";

якобы отказе бойцов участвовать в боевых действиях;

"брошенных на произвол судьбы военных";

"незаконной" мобилизации и тому подобному, чтобы спровоцировать панику и сорвать мобилизационные меры.

В этом году враг создавал большое количество фальшивых аккаунтов украинских военных с паническими описаниями ситуации на фронте, чтобы посеять отчаяние в ВСУ и победу Украины.

В фейках, разгоняемых в соцсетях, наши военные изображены как изверги, которые убивают украинцев и собственных командиров, отправляют российских пленных взрывать собой заминированные поля, готовят теракты с использованием радиоактивных материалов, химического или биологического оружия, планируют взорвать ядерные объекты, ракеты на жилые дома, чтобы впоследствии обвинить во всем "невинную Россию".

Кстати, враг еще и неоднократно пытался склонить украинцев к сотрудничеству посредством SMS-рассылки с предложениями по сдаче позиций наших военных.

Пропагандисты героизируют участников так называемой "спецоперации" и восхваляют "фантастические успехи" своей армии, которая якобы уничтожила всю украинскую ПВО, ежедневно сбивает украинские самолеты и уничтожает западные танки, перехватывает сотни западных ракет и украинских БПЛА, поражает склады с боекомплектами, оружием и техникой ВСУ, берет под контроль стратегические населенные пункты.

Еще одна любимая тема кремлевцев – "нецелевое использование и хищение западной помощи" и "продажа натовского оружия на черном рынке и за границу". С началом конфликта на Ближнем Востоке приобрела второе дыхание ИПСО о продаже Украиной натовского вооружения другим странам. Пропагандисты сосредоточились на "украинском оружии в руках ХАМАС".

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Чтобы убедить мир в причастности Украины к "черным схемам" торговли оружием, вражеские соцсети, в частности, продвигали видео, на котором боевики группировки ХАМАС показывают, как прорвали заграждения на границе с Израилем якобы с помощью прибывшего из Украины американского оружия. При этом правдоподобием никто особо не беспокоился – кто-либо может в этом убедиться, внимательно просмотрев контент.

Создаются фейковые обложки западных медиа, чтобы придать этим "фактам" большей достоверности и убедительности. Был сфабрикован скриншот статьи французского издания RFI, в которой якобы имам Большой парижской мечети благодарит Украину за оружие для нападения ХАМАС на Израиль. Несуществующие обложки известных медиа используются и для создания ложного представления об "усталости" мира от войны в Украине и перенесении всего внимания к Израилю.

Продолжаются дискредитационные кампании по подрыву доверия к властным институтам Украины: акцентируется на коррупции чиновников, сообщается о законопроектах, которые якобы ущемляют права украинцев.

Только в этом году в медиапространстве был запущен ряд ИПСО против чиновников – секретаря СНБО министра обороны, начальника ГУР МОУ и главы НБУ.

Среди самых масштабных инфокампаний – манипуляции с чувствительными для украинцев темами:

фейки об отправке повесток через "Дию";

повышение пенсионного возраста;

плановые отключения электроэнергии;

выплаты от международных организаций;

дезинформация о вспышках эпидемий тяжелых болезней в разных регионах и т.д.

В соцсетях распространяются фейковые платежки от НАК "Нафтогаз", разгоняются фишинговые схемы мошенничества для получения доступа к страницам пользователей. Нас пугают фейками о "черной трансплантологии", "продаже украинских детей на Запад" и "блокировании счетов из-за неявки в ТЦК".

Часто фейковые статьи и видеосюжеты на чувствительную тематику распространяются на сайтах рейтинговых медиа Украины.

Существенной проблемой все больше становятся видео, сделанные с помощью технологии дипфейка. Люди, не знакомые с ней, часто не могут отличить правду от лжи. Прогнозирую, что дипфейки вскоре станут одним из самых больших псевдодокументальных "источников" информации в соцсетях.

Отдельно можно выделить ключевые месседжи роспропаганды для жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской области, а также для западной аудитории.

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Пропаганда для мира и оккупированных территорий

Ключевой нарратив для внутренней аудитории – оправдание полномасштабной войны и оккупации части территории Украины необходимостью "защиты от украинских нацистов", которые "целенаправленно уничтожают русскоязычное население". Западной аудитории, кроме этого нарратива, предназначены манипуляции на тему "коррупции в украинской власти" и "разворовывания западной помощи".

При этом, конечно, демонстрируются успехи так называемой "власти" квазиреспублик Донбасса, дискредитируются ВСУ, якобы целенаправленно обстреливающие места скопления людей в Донецкой и Луганской областях. Пропагандисты героизируют участников так называемой "специальной военной операции".

Украинская молодежь на временно оккупированных территориях активно русифицируется, создавая при этом видимость соблюдения права населения на изучение родного языка. Россияне также всячески унижают и дискредитируют тех, кто ожидает освобождения территорий.

Все вышеперечисленное – только часть информационного дерьма, которое россияне пытаются навязать украинцам и международной аудитории. В этом информационном шабаше принимают участие западные прокремлевские общественные активисты, лидеры общественного мнения и фейковые эксперты, которые распространяют абсурдные прогнозы и аналитику. Вообще апеллирование к "авторитетам" в той или иной сфере, титруемых как "известный", "военный эксперт", "бывший работник спецслужб" для повышения "достоверности" фейков является одним из инструментов дезинформации.

Я уже не говорю о заявлениях относительно якобы подрыва Украиной Каховской ГЭС, разработки "грязной бомбы" и бессмысленных конспирологических теорий о биолабораториях, финансируемых Пентагоном, боевых голубях и инфицированных комаров, которые будут уничтожать исключительно россиян…

Прогноз основных направлений дезинформационных кампаний на следующий год

Очевидно, что война в Украине будет продолжаться. Не исключено, что Россия попытается открыть новые фронты в других горячих точках мира. Кроме того, в нескольких странах, в том числе США и России, состоятся президентские выборы.

Поэтому дезинформационные кампании России в ближайшее время будут усиливаться, чтобы продвигать интересы Кремля в следующем году в нужном ему русле. Основные пропагандистские нарративы для украинской и международной аудиторий не изменятся, разве что претерпят модификации в зависимости от текущей ситуации.

В частности, будут продолжаться все вышеперечисленные кампании по дискредитации Украины и ее военно-политического руководства, будут провоцироваться различные конфликты внутри нашего государства и в остальных демократических странах, будет распространяться дезинформация относительно европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Россияне и дальше будут активно продвигать тезис о "готовности к мирным переговорам по Украине" с Западом (субъектность Украины традиционно будет отрицаться). Также они будут использовать любые проявления дестабилизации в мире для навязывания мнения о необходимости привлечения России в их решение как медиатора и миротворца.

Интересно Ключ к украинской победе

Собственному же населению будет насаждаться мнение о "величии и непокоренности" России, невозможности ее изоляции даже при условии санкционного давления, "непобедимости" российской армии, "полном контроле власти" над ситуацией внутри страны, "выигрышной позиции" России в мире и "непременном достижении целей специальной военной операции" в Украине.

Мы должны помнить, что границ российской дезинформации нет, и это реальная угроза миру. Информационное противостояние будет продолжаться, так что нам нужно скоординировать усилия государственных органов и общественного сектора и в координации с партнерами превентивно реагировать на информационные вызовы. Крайне важно не забывать жителей временно оккупированных территорий, поддерживать связь и оперативно реагировать на их запросы.

Необходимо также ускорить ответственность за распространение недостоверной информации, утвердить термин "информационный терроризм" и меры противодействия ему в отечественном и международном законодательстве, объявить Россию государством-инфотерористом.

И напоследок коротко об итогах работы Центра противодействия дезинформации, который стоит на страже информационной границы вместе с партнерами из властных органов и зарубежными друзьями. Благодаря работе Центра заблокировано 192 вражеских ютуб-канала, 11 вражеских сайтов, к 5 лицам применены санкции, подана информация для применения санкций еще в отношении 74 лиц.

Вместе к победе!