Яку суму українці вважають реалістичною для продажу голосу на виборах: результати опитування

Понад 11% українців стикались зі спробами підкупу на виборах. Більшіть українців заявила, що вважає пропозицію грошей за голосування неприйнятною.

Ті ж, які вважають продаж голосу на виборах реалістичним, назвали невеликі суми за свій голос. Відповідне опитування провели на замовлення Громадянської мережі ОПОРА.

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Люди назвали суми, за які готові продати свій голос

Згідно з опитуванням, понад 11% опитаних стикались зі спробами підкупу на виборах.

Дещо частіше про такі спроби заявили виборці з неповною середньою освітою (14%). Також про спроби підкупу частіше заявляли мешканці, які проживають у сільській місцевості, та жителі Західної України,

– мовиться у повідомленні.

Проте, 54% опитаних заявили, що "будь-яка пропозиція грошей буде неприйнятною під час мотивування виборців продати свій голос".

Серед, хто вважає сам продаж голосу реалістичним, назвали суми:

12% респондентів – менше, аніж 500 гривень;

6% – 500 – 1000 гривень;

3,4% – 1000 – 2000 гривень;

1,3% – 2000 – 5000 гривень;

ще 3,5% – понад 5000 гривень.

"64,5% респондентів заявили, що не готові "продати" свій голос за жодних обставин. Серед тих, хто все-таки потенційно готовий "продати" свій голос, найпопулярнішою опцією є варіант проголосувати за того кандидата/партію, які й так подобаються, але водночас і отримати за це гроші – 25%", – з'ясували в опитуванні.

Окрім того, згідно з опитуванням:

18% заявили, що все залежить від конкретних обставин;

13% готові продати голос, коли будуть впевнені, що це не призведе до проблем чи негативних наслідків для них;

8,5% – погодяться у випадках, коли у них попросять про це люди, яким вони довіряють;

6,3% – якщо їм запропонують справедливий розмір винагороди.

Найменше людей здатні продати голос на Заході країни, зокрема 70% заявили, що не зроблять цього в жодному випадку. Окрім того, 60% людей на Півдні також не готові продати голос

Частіше голос готові продати молодші виборці

Загалом молодші виборці частіше виявляли готовність "продати" голос,

– з'ясували в опитуванні.

Згідно з результатами опитування:

50% виборців до 30 років сказали – в жодному випадку не готові продати свій голос;

60 – 70% респондентів серед старших людей не готові продати голос;

37,3% молодих виборців заявили, що готові продати свій голос, коли їм і так подобається кандидат чи партія.

Дослідження провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера; computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитування проводили у всіх областях України, окрім тимчасово окупованих територій. В результаті було зібрано 2003 анкети. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%.

До речі, ОПОРА – це неурядова та позапартійна всеукраїнська організація громадського контролю та адвокації. Зокрема щодо теми виборів, освіти, управління спільною власністю, енергоефективності та інших.