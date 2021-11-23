Таку думку в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі заявив народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв. Він переконаний, що втрачати рейтинги з плином часу – нормально, особливо для провладної партії.

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"У наступний парламент "Слуга народу" пройде", – заявив Чернєв.

Партія Зеленського "просіла"

За словами нардепа, під час усіх попередніх скликань парламенту, політсили мали приблизно таку ж ситуацію. Попри це, партія Володимира Зеленського упродовж 3 років роботи має найвищі рейтинги.

Звісно, що ми маємо реагувати на виклики й те, що відбувається в суспільстві. Саме для цього ми йшли у владу,

– зазначив Чернєв.

Народний обранець зазначив, що зараз у партії спостерігають певний відтік рейтингу. Однак ситуація, коли "Слуга народу" "просідала" нижче 20%, а потім знову піднімалася, уже траплялася.

Чернєв додав, що така волатильність – цілком звичне явище для провладної політсили. Відтак висловив оптимістичний прогноз щодо наступних парламентських виборів.

Зверніть увагу! Соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати опитування щодо вподобань українців на майбутні вибори до парламенту. За свіжими даними, до Верховної Ради могли б потрапити 8 партій: "Слуга народу" з 18% голосів, "Європейська Солідарність" із 13,9%, ОПЗЖ із 10,7%, "Батьківщина" з 10,1%, "Розумна політика" Дмитра Разумкова з 7,9%, "Сила і честь" з 6,4%, "Наші" з 5,5%, "Українська стратегія Гройсмана" із 5%.

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