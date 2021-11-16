Віцеспікер парламенту, опираючись на соціологію, зазначив, що ці партії – у другій лізі. Тому, за словами Корнієнка, вони конкуруватимуть один з одним.

Читайте також До Верховної Ради можуть пройти 8 партій: новий рейтинг

Політик зазначив, що потенційний електорат Разумкова та Смешка дуже близький. Тому це може призвести до того, що вони об'єднаються,

На таке об'єднання теж буде цікаво подивитися,

– зазначив Корнієнко.

Також політик вважає, що конкуренція на виборах буде між Євгеном Мураєвим та Разумковим. Однак політик додав, що від багатьох чинників залежить, чи зможуть вони потрапити до парламенту.

Від чого залежатиме успіх на виборах

На думку Корнінка, все залежатиме від того, коли і за якою системою пройдуть вибори. Наразі вони мають відбутись у 2023 році за системою відкритих списків із регіональною прив'язкою.

"Ця система також складна тим, що потрібно мати мінімум 130 ходових кандидатів - по 5 кандидатів на округ (26 округів). Де взяти партії 130 кандидатів?" – зауважив політик.

Він додав, що "слугам" із цим простіше, оскільки є вибір із нардепів, із місцевих голів облрад, голів громад. За словами віцеспікера, у кожній області можна знайти десяток кандидатів.

Рейтинг партій

Відповідно до опитування соціологічної групи "Рейтинг", якби зараз проходили парламентські вибори, до Ради мали б шанс потрапити 8 партій.