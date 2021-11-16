Вице-спикер парламента, опираясь на социологию, отметил, что эти партии – во второй лиге. Поэтому, по словам Корниенко, они будут конкурировать друг с другом.

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Разумков и Смешко могут объединиться, – Корниенко

Политик отметил, что потенциальный электорат Разумкова и Смешко очень близок. Поэтому это может привести к тому, что они объединятся,

На такое объединение тоже будет интересно посмотреть,

– отметил Корниенко.

Также политик считает, что конкуренция на выборах будет между Евгением Мураевым и Разумковым. Однако политик добавил, что от многих факторов зависит, смогут ли они попасть в парламент.

От чего будет зависеть успех на выборах

По мнению Корниенко, все будет зависеть от того, когда и по какой системе пройдут выборы. Сейчас они должны состояться в 2023 году по системе открытых списков с региональной привязкой.

"Эта система также сложна тем, что нужно иметь минимум 130 ходовых кандидатов – по 5 кандидатов на округ (26 округов). Где взять партии 130 кандидатов?" – заметил политик.

Он добавил, что "слугам" с этим проще, поскольку есть выбор из нардепов, из местных председателей облсоветов, глав общин. По словам вице-спикера, в каждой области можно найти десяток кандидатов.

Рейтинг партий

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", если бы сейчас проходили парламентские выборы, в Раду имели бы шанс попасть 8 партий.