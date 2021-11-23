Такое мнение в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале заявил народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев. Он убежден, что терять рейтинги с течением времени – нормально, особенно для провластной партии.

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"В следующий парламент "Слуга народа" пройдет", – заявил Чернев.

Партия Зеленского "просела"

По словам нардепа, во время всех предыдущих созывов парламента политсилы имели примерно такую ​​же ситуацию. Несмотря на это, партия Владимира Зеленского на протяжении 3 лет работы имеет самые высокие рейтинги.

Конечно, мы должны реагировать на вызовы и происходящее в обществе. Именно для этого мы шли во власть,

– отметил Чернев.

Народный избранник отметил, что сейчас в партии наблюдается определенный отток рейтинга. Однако ситуация, когда "Слуга народа" "проседала" ниже 20%, а затем снова поднималась, уже была.

Чернев добавил, что такая волатильность – вполне привычное явление для провластной политсилы. Поэтому выразил оптимистичный прогноз относительно следующих парламентских выборов.

Обратите внимание! Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса по поводу предпочтений украинцев на предстоящие выборы в парламент. По свежим данным, в Верховную Раду могли бы попасть 8 партий: "Слуга народа" с 18% голосов, "Европейская Солидарность" с 13,9%, ОПЗЖ с 10,7%, "Батькивщина" с 10,1%, "Разумная политика" Дмитрия Разумкова с 7,9%, "Сила и честь" с 6,4%, "Наши" с 5,5%, "Украинская стратегия Гройсмана" с 5%.

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