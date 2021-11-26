Какую сумму украинцы считают реалистичной для продажи голоса на выборах, – результаты опроса

Более 11% украинцев сталкивались с попытками подкупа на выборах. Большинство украинцев заявили, что считают предложение денег за голосование неприемлемым.

Те же, которые считают продажу голоса на выборах реалистичным, назвали небольшие суммы за свой голос. Соответствующий опрос провели по заказу Гражданской сети ОПОРА.

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Люди назвали суммы, за которые готовы продать свой голос

Согласно опросу, более 11% опрошенных сталкивались с попытками подкупа на выборах.

Несколько чаще о таких попытках заявили избиратели с неполным средним образованием (14%). Также о попытках подкупа чаще заявляли жители, проживающие в сельской местности, и жители Западной Украины,

– говорится в сообщении.

Тем не менее, 54% опрошенных заявили, что "любое предложение денег будет неприемлемым во время мотивирования избирателей продать свой голос".

Среди, кто считает саму продажу голоса реалистичной, назвали суммы:

12% респондентов – менее 500 гривен;

6% – 500 – 1000 гривен;

3,4% – 1000 – 2000 гривен;

1,3% – 2000 – 5000 гривен;

еще 3,5% – более 5000 гривен.

"64,5% респондентов заявили, что не готовы "продать" свой голос ни при каких обстоятельствах. Среди тех, кто все-таки потенциально готов "продать" свой голос, самой популярной опцией есть вариант проголосовать за того кандидата/партию, и так нравятся, но и получить за это деньги – 25%", – выяснили в опросе.

Кроме того, согласно опросу:

18% заявили, что все зависит от конкретных обстоятельств;

13% готовы продать голос, когда будут уверены, что это не приведет к проблемам или негативным последствиям для них;

8,5% – согласятся в случаях, когда у них попросят об этом люди, которым они доверяют;

6,3% – если им предложат справедливый размер вознаграждения.

Меньше всего людей способны продать голос на западе страны, в частности 70% заявили, что не сделают этого ни в коем случае. Кроме того, 60% людей на юге также не готовы продать голос

Чаще голос готовы продать младшие избиратели

В целом младшие избиратели чаще проявляли готовность "продать" голос, – выяснили в опросе.

Согласно результатам опроса:

50% избирателей до 30 лет сказали – ни в коем случае не готовы продать свой голос;

60 – 70% респондентов среди старших людей не готовы продать голос;

37,3% молодых избирателей заявили, что готовы продать свой голос, когда им и так нравится кандидат или партия.

Исследование провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 22 октября по 12 ноября 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрос проводили во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий. В результате было собрано 2003 анкеты. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% — для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%.

Кстати, ОПОРА – это неправительственная и беспартийная всеукраинская организация общественного контроля и адвокации. В частности относительно темы выборов, образования, Управления общей собственностью, энергоэффективности и других.