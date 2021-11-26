Те же, которые считают продажу голоса на выборах реалистичным, назвали небольшие суммы за свой голос. Соответствующий опрос провели по заказу Гражданской сети ОПОРА.
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Люди назвали суммы, за которые готовы продать свой голос
Согласно опросу, более 11% опрошенных сталкивались с попытками подкупа на выборах.
Несколько чаще о таких попытках заявили избиратели с неполным средним образованием (14%). Также о попытках подкупа чаще заявляли жители, проживающие в сельской местности, и жители Западной Украины,
– говорится в сообщении.
Тем не менее, 54% опрошенных заявили, что "любое предложение денег будет неприемлемым во время мотивирования избирателей продать свой голос".
Среди, кто считает саму продажу голоса реалистичной, назвали суммы:
- 12% респондентов – менее 500 гривен;
- 6% – 500 – 1000 гривен;
- 3,4% – 1000 – 2000 гривен;
- 1,3% – 2000 – 5000 гривен;
- еще 3,5% – более 5000 гривен.
"64,5% респондентов заявили, что не готовы "продать" свой голос ни при каких обстоятельствах. Среди тех, кто все-таки потенциально готов "продать" свой голос, самой популярной опцией есть вариант проголосовать за того кандидата/партию, и так нравятся, но и получить за это деньги – 25%", – выяснили в опросе.
Кроме того, согласно опросу:
- 18% заявили, что все зависит от конкретных обстоятельств;
- 13% готовы продать голос, когда будут уверены, что это не приведет к проблемам или негативным последствиям для них;
- 8,5% – согласятся в случаях, когда у них попросят об этом люди, которым они доверяют;
- 6,3% – если им предложат справедливый размер вознаграждения.
Меньше всего людей способны продать голос на западе страны, в частности 70% заявили, что не сделают этого ни в коем случае. Кроме того, 60% людей на юге также не готовы продать голос
Чаще голос готовы продать младшие избиратели
В целом младшие избиратели чаще проявляли готовность "продать" голос, – выяснили в опросе.
Согласно результатам опроса:
- 50% избирателей до 30 лет сказали – ни в коем случае не готовы продать свой голос;
- 60 – 70% респондентов среди старших людей не готовы продать голос;
- 37,3% молодых избирателей заявили, что готовы продать свой голос, когда им и так нравится кандидат или партия.
Кстати, ОПОРА – это неправительственная и беспартийная всеукраинская организация общественного контроля и адвокации. В частности относительно темы выборов, образования, Управления общей собственностью, энергоэффективности и других.