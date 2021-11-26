Те же, которые считают продажу голоса на выборах реалистичным, назвали небольшие суммы за свой голос. Соответствующий опрос провели по заказу Гражданской сети ОПОРА.

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Люди назвали суммы, за которые готовы продать свой голос

Согласно опросу, более 11% опрошенных сталкивались с попытками подкупа на выборах.

Несколько чаще о таких попытках заявили избиратели с неполным средним образованием (14%). Также о попытках подкупа чаще заявляли жители, проживающие в сельской местности, и жители Западной Украины,

– говорится в сообщении.

Тем не менее, 54% опрошенных заявили, что "любое предложение денег будет неприемлемым во время мотивирования избирателей продать свой голос".

Среди, кто считает саму продажу голоса реалистичной, назвали суммы:

12% респондентов – менее 500 гривен;

6% – 500 – 1000 гривен;

3,4% – 1000 – 2000 гривен;

1,3% – 2000 – 5000 гривен;

еще 3,5% – более 5000 гривен.

"64,5% респондентов заявили, что не готовы "продать" свой голос ни при каких обстоятельствах. Среди тех, кто все-таки потенциально готов "продать" свой голос, самой популярной опцией есть вариант проголосовать за того кандидата/партию, и так нравятся, но и получить за это деньги – 25%", – выяснили в опросе.

Кроме того, согласно опросу:

18% заявили, что все зависит от конкретных обстоятельств;

13% готовы продать голос, когда будут уверены, что это не приведет к проблемам или негативным последствиям для них;

8,5% – согласятся в случаях, когда у них попросят об этом люди, которым они доверяют;

6,3% – если им предложат справедливый размер вознаграждения.

Меньше всего людей способны продать голос на западе страны, в частности 70% заявили, что не сделают этого ни в коем случае. Кроме того, 60% людей на юге также не готовы продать голос

Чаще голос готовы продать младшие избиратели

В целом младшие избиратели чаще проявляли готовность "продать" голос, – выяснили в опросе.

Согласно результатам опроса:

50% избирателей до 30 лет сказали – ни в коем случае не готовы продать свой голос;

60 – 70% респондентов среди старших людей не готовы продать голос;

37,3% молодых избирателей заявили, что готовы продать свой голос, когда им и так нравится кандидат или партия.

Справка. Исследование провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 22 октября по 12 ноября 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрос проводили во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий. В результате было собрано 2003 анкеты. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% — для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%.

Кстати, ОПОРА – это неправительственная и беспартийная всеукраинская организация общественного контроля и адвокации. В частности относительно темы выборов, образования, Управления общей собственностью, энергоэффективности и других.