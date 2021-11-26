Ті ж, які вважають продаж голосу на виборах реалістичним, назвали невеликі суми за свій голос. Відповідне опитування провели на замовлення Громадянської мережі ОПОРА.

Читайте також У "Слузі народу" оцінили свої шанси на наступні вибори

Люди назвали суми, за які готові продати свій голос

Згідно з опитуванням, понад 11% опитаних стикались зі спробами підкупу на виборах.

Дещо частіше про такі спроби заявили виборці з неповною середньою освітою (14%). Також про спроби підкупу частіше заявляли мешканці, які проживають у сільській місцевості, та жителі Західної України,

– мовиться у повідомленні.

Проте, 54% опитаних заявили, що "будь-яка пропозиція грошей буде неприйнятною під час мотивування виборців продати свій голос".

Серед, хто вважає сам продаж голосу реалістичним, назвали суми:

12% респондентів – менше, аніж 500 гривень;

6% – 500 – 1000 гривень;

3,4% – 1000 – 2000 гривень;

1,3% – 2000 – 5000 гривень;

ще 3,5% – понад 5000 гривень.

"64,5% респондентів заявили, що не готові "продати" свій голос за жодних обставин. Серед тих, хто все-таки потенційно готовий "продати" свій голос, найпопулярнішою опцією є варіант проголосувати за того кандидата/партію, які й так подобаються, але водночас і отримати за це гроші – 25%", – з'ясували в опитуванні.

Окрім того, згідно з опитуванням:

18% заявили, що все залежить від конкретних обставин;

13% готові продати голос, коли будуть впевнені, що це не призведе до проблем чи негативних наслідків для них;

8,5% – погодяться у випадках, коли у них попросять про це люди, яким вони довіряють;

6,3% – якщо їм запропонують справедливий розмір винагороди.

Найменше людей здатні продати голос на Заході країни, зокрема 70% заявили, що не зроблять цього в жодному випадку. Окрім того, 60% людей на Півдні також не готові продати голос

Частіше голос готові продати молодші виборці

Загалом молодші виборці частіше виявляли готовність "продати" голос,

– з'ясували в опитуванні.

Згідно з результатами опитування:

50% виборців до 30 років сказали – в жодному випадку не готові продати свій голос;

60 – 70% респондентів серед старших людей не готові продати голос;

37,3% молодих виборців заявили, що готові продати свій голос, коли їм і так подобається кандидат чи партія.

Довідка. Дослідження провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера; computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитування проводили у всіх областях України, окрім тимчасово окупованих територій. В результаті було зібрано 2003 анкети. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%.

До речі, ОПОРА – це неурядова та позапартійна всеукраїнська організація громадського контролю та адвокації. Зокрема щодо теми виборів, освіти, управління спільною власністю, енергоефективності та інших.