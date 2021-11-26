Ті ж, які вважають продаж голосу на виборах реалістичним, назвали невеликі суми за свій голос. Відповідне опитування провели на замовлення Громадянської мережі ОПОРА.
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Люди назвали суми, за які готові продати свій голос
Згідно з опитуванням, понад 11% опитаних стикались зі спробами підкупу на виборах.
Дещо частіше про такі спроби заявили виборці з неповною середньою освітою (14%). Також про спроби підкупу частіше заявляли мешканці, які проживають у сільській місцевості, та жителі Західної України,
– мовиться у повідомленні.
Проте, 54% опитаних заявили, що "будь-яка пропозиція грошей буде неприйнятною під час мотивування виборців продати свій голос".
Серед, хто вважає сам продаж голосу реалістичним, назвали суми:
- 12% респондентів – менше, аніж 500 гривень;
- 6% – 500 – 1000 гривень;
- 3,4% – 1000 – 2000 гривень;
- 1,3% – 2000 – 5000 гривень;
- ще 3,5% – понад 5000 гривень.
"64,5% респондентів заявили, що не готові "продати" свій голос за жодних обставин. Серед тих, хто все-таки потенційно готовий "продати" свій голос, найпопулярнішою опцією є варіант проголосувати за того кандидата/партію, які й так подобаються, але водночас і отримати за це гроші – 25%", – з'ясували в опитуванні.
Окрім того, згідно з опитуванням:
- 18% заявили, що все залежить від конкретних обставин;
- 13% готові продати голос, коли будуть впевнені, що це не призведе до проблем чи негативних наслідків для них;
- 8,5% – погодяться у випадках, коли у них попросять про це люди, яким вони довіряють;
- 6,3% – якщо їм запропонують справедливий розмір винагороди.
Найменше людей здатні продати голос на Заході країни, зокрема 70% заявили, що не зроблять цього в жодному випадку. Окрім того, 60% людей на Півдні також не готові продати голос
Частіше голос готові продати молодші виборці
Загалом молодші виборці частіше виявляли готовність "продати" голос,
– з'ясували в опитуванні.
Згідно з результатами опитування:
- 50% виборців до 30 років сказали – в жодному випадку не готові продати свій голос;
- 60 – 70% респондентів серед старших людей не готові продати голос;
- 37,3% молодих виборців заявили, що готові продати свій голос, коли їм і так подобається кандидат чи партія.
До речі, ОПОРА – це неурядова та позапартійна всеукраїнська організація громадського контролю та адвокації. Зокрема щодо теми виборів, освіти, управління спільною власністю, енергоефективності та інших.