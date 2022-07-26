Вриваються навіть у будинки: дикі мавпи у Японії поранили вже понад 40 людей
Джерело:ВВС
У Японії дикі мавпи нападають на людей. Поліція країни навіть використовує заспокійливу зброю, щоб вирішити ситуацію.
За останні тижні в місті Ямагуті було щонайменше 42 поранені людини. Серед них – діти та люди похилого віку.
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У нападах звинувачують японських макак
Ці мавпи звичні для більшої частини країни, але подібні інциденти – рідкість за короткий проміжок часу.
При цьому, спершу вони нападали лише на дітей та жінок. Останнім часом цілями стали також літні люди та дорослі чоловіки.
Мавп пробували ловити пастками, але невдало. Влада не впевнена чи то нападає одна мавпа, чи кілька. Травми в людей були різними: подряпини, покусані ноги та руки, покусана шия та живіт.
Мавпа проникла навіть у дитячий садок
Був випадок, коли чотирирічну дівчинку мавпа подряпала, увірвавшись в квартиру. Також тварина проникала в клас дитячого садка. Були численні повідомлення мешканців про те, що мавпа проникла в їхній будинок через розсувні двері або відкриті вікна.
Один з мешканців розповів, що почув плач своєї дитини на першому поверсі будинку. Коли прийшов, то мавпа стояла над дитиною.
Чисельність японських макак, які колись були вразливим видом, нещодавно зросла. Їх внесли до списку Міжнародного союзу охорони природи як вид, що викликає найменше занепокоєння.
Дослідження Університету Ямагати свідчить, що їх відновлення "спровокувало серйозні конфлікти між людьми та макаками". Зокрема, зменшилась відстань. Зміна культурного ставлення до макак, зміни в поведінці людей і зміни в лісовому середовищі вказані як можливі причини конфліктів.
У світі вирує мавп'яча віспа
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила епідемію мавпячої віспи, яка триває, глобальною надзвичайною ситуацією. На 22 липня зареєстрували вже 16 593 підтверджених випадки зараження в 68 країнах. Раніше ці країни не повідомляли про віспу мавп. Більшість заражень – в Європі.
- На 23 липня зафіксували вже 70 країн поширення хвороби. ВООЗ закликала світ спрямувати світові ресурси для боротьби зі спалахом хвороби. Мавпяча віспа впродовж років ширилась у деяких частинах центральної та західної Африки. Та її не фіксували поза межами континенту.
- У росії також виявили перший випадок зараження віспою мавп. Хворий привіз її для розповсюдження серед росіян з поїздки країнами Європи.