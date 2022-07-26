Врываются даже в дома: дикие обезьяны в Японии ранили уже более 40 человек

В Японии дикие обезьяны нападают на людей. Полиция страны даже использует успокаивающее оружие, чтобы разрешить ситуацию.

За последние недели в городе Ямагуте было по меньшей мере 42 раненых человека. Среди них – дети и пожилые люди.

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В нападениях обвиняют японских макак

Эти обезьяны привычны большей части страны, но подобные инциденты – редкость за короткий промежуток времени.

При этом они сначала нападали только на детей и женщин. В последнее время целями стали также пожилые люди и взрослые мужчины.

Мартышек пытались ловить ловушками, но неудачно. Власть не уверена нападает одна обезьяна, или несколько. Травмы у людей были разными: царапины, покусанные ноги и руки, покусанная шея и живот.

Обезьяна проникла даже в детский сад

Был случай, когда четырехлетнюю девочку обезьяна поцарапала, ворвавшись в квартиру. Также животное проникало в класс детского сада. Были многочисленные сообщения жителей о том, что обезьяна проникла в их дом через раздвижные двери или открытые окна.

Один из жильцов рассказал, что услышал плач своего ребенка на первом этаже дома. Когда пришел, обезьяна стояла над ребенком.

Численность японских макак, когда-то являвшихся уязвимым видом, недавно возросла. Их внесли в список Международного союза охраны природы как вид, вызывающий малейшее беспокойство.

Исследование Университета Ямагаты свидетельствует, что их восстановление "спровоцировало серьезные конфликты между людьми и макаками". В частности, уменьшилось расстояние. Изменение культурного отношения к макакам, изменения в поведении людей и изменения в лесной среде указаны как возможные причины конфликтов.

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