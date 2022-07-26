За последние недели в городе Ямагуте было по меньшей мере 42 раненых человека. Среди них – дети и пожилые люди.
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В нападениях обвиняют японских макак
Эти обезьяны привычны большей части страны, но подобные инциденты – редкость за короткий промежуток времени.
При этом они сначала нападали только на детей и женщин. В последнее время целями стали также пожилые люди и взрослые мужчины.
Мартышек пытались ловить ловушками, но неудачно. Власть не уверена или нападает одна обезьяна, или несколько. Травмы у людей были разными: царапины, покусанные ноги и руки, покусанная шея и живот.
Обезьяна проникла даже в детский сад
Был случай, когда четырехлетнюю девочку обезьяна поцарапала, ворвавшись в квартиру. Также животное проникало в класс детского сада. Были многочисленные сообщения жителей о том, что обезьяна проникла в их дом через раздвижные двери или открытые окна.
Один из жильцов рассказал, что услышал плач своего ребенка на первом этаже дома. Когда пришел, обезьяна стояла над ребенком.
Численность японских макак, когда-то являвшихся уязвимым видом, недавно возросла. Их внесли в список Международного союза охраны природы как вид, вызывающий малейшее беспокойство.
Исследование Университета Ямагаты свидетельствует, что их восстановление "спровоцировало серьезные конфликты между людьми и макаками". В частности, уменьшилось расстояние. Изменение культурного отношения к макакам, изменения в поведении людей и изменения в лесной среде указаны как возможные причины конфликтов.
В мире бушует обезьянья оспа
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила продолжающуюся эпидемию обезьяньей оспы глобальной чрезвычайной ситуацией. На 22 июля зарегистрировали уже 16 593 подтвержденных случая заражения в 68 странах. Ранее эти страны не сообщали об оспе обезьян. Большинство заражений – в Европе.
- К 23 июля зафиксировали уже 70 стран распространения болезни. ВОЗ призвала мир направить мировые ресурсы для борьбы со вспышкой болезни. Обезьяна оспа на протяжении многих лет ширилась в некоторых частях центральной и западной Африки. Но ее не фиксировали вне континента.
- В России также обнаружили первый случай заражения оспой обезьян. Больной привез ее для распространения среди россиян из поездки по странам Европы.