За останні тижні в місті Ямагуті було щонайменше 42 поранені людини. Серед них – діти та люди похилого віку.

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У нападах звинувачують японських макак

Ці мавпи звичні для більшої частини країни, але подібні інциденти – рідкість за короткий проміжок часу.

При цьому, спершу вони нападали лише на дітей та жінок. Останнім часом цілями стали також літні люди та дорослі чоловіки.

Мавп пробували ловити пастками, але невдало. Влада не впевнена чи то нападає одна мавпа, чи кілька. Травми в людей були різними: подряпини, покусані ноги та руки, покусана шия та живіт.

Мавпа проникла навіть у дитячий садок

Був випадок, коли чотирирічну дівчинку мавпа подряпала, увірвавшись в квартиру. Також тварина проникала в клас дитячого садка. Були численні повідомлення мешканців про те, що мавпа проникла в їхній будинок через розсувні двері або відкриті вікна.

Один з мешканців розповів, що почув плач своєї дитини на першому поверсі будинку. Коли прийшов, то мавпа стояла над дитиною.

Чисельність японських макак, які колись були вразливим видом, нещодавно зросла. Їх внесли до списку Міжнародного союзу охорони природи як вид, що викликає найменше занепокоєння.

Дослідження Університету Ямагати свідчить, що їх відновлення "спровокувало серйозні конфлікти між людьми та макаками". Зокрема, зменшилась відстань. Зміна культурного ставлення до макак, зміни в поведінці людей і зміни в лісовому середовищі вказані як можливі причини конфліктів.

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