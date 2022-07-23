В ВОЗ назвали обезьянью оспу "чрезвычайной ситуацией во всем мире". Организация призывает мир направить мировые ресурсы для борьбы со вспышкой болезни.

К теме В России обнаружили первый случай обезьяньей оспы

Обезьяна оспа на протяжении многих лет ширилась в некоторых частях центральной и западной Африки. Однако ее не фиксировали вне континента.

Есть больные в Венгрии

В конце мая первый случай обезьяньей оспы обнаружили в Венгрии. По словам главного врача страны Сесилии Мюллер, инфицировался 38-летний мужчина.

Болезнь в Польше

Польский министр здравоохранения Адам Недзельский 10 июня сообщил, что в стране приблизительно 10 подозрений на обезьянью оспу. Также в этот день подтвердили первый случай болезни . Информацию о состоянии пациента не разглашали.

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Обезьяна оспа: что известно о болезни

Это болезнь, которая может передаваться от животных людям. Наиболее распространены в густых и влажных тропических лесах в районах Центральной и Западной Африки.

От людей к людям болезнь передается через контакт с кожей, биологическими жидкостями и загрязненными предметами. Например, одеждой или постельным бельем. Также есть опасность заразиться воздушно-капельным путем.

Инфицируемый человек имеет лихорадку, сыпь и увеличение лимфатических узлов. Это может повлечь за собой ряд медицинских осложнений.

Как правило, оспа обезьян длится 2 – 4 недели. Она проходит сама по себе, но иногда протекает в тяжелой форме. Болезнь заканчивалась смертью в 3 – 6% случаев больных.

Против обезьяньей оспы есть вакцины.

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