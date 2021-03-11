У Японії відзначають роковини з дня аварії на АЕС "Фукусіма-1"

У Японії 11 березня 2011 року трапилася масштабна аварія на Першій Фукусімській АЕС. Тоді, аби уникнути впливу радіації, владі довелося евакуювати близько 200 тисяч людей.

У 2021 році в Японії відзначають 10 років з дня трагедії. Однак з наслідками аварії борються досі.

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Чому трапилася аварія на АЕС

Причиною трагедії на атомній станції став найсильніший за всю історію спостережень землетрус. Він спричинив цунамі, яке й вивело з ладу АЕС.

Внаслідок стихії 3 енергоблоки "Фукусіми-1" зупинилися. Через це перервалося електропостачання, яке було необхідне для відводу залишкового енерговиділення реактора. Згодом трапилося вибух на станції – уряд підтвердив інформацію про витік радіації.

Наступні дні працівники АЕС безперервно працювали, аби усунути наслідки аварії. Однак стався ще один вибух, а далі – пожежа. Витік радіації був вже значно більшим.



Пожежа на атомній станції в Японії / Фото Kyodo News

Жертви та постраждалі

Внаслідок землетрусу в Японії загинуло 15 900 людей та 2 525 зникли безвісти. Через витік радіації сотні тисяч людей змушені були покинути свої домівки. Їм дозволили повернутися додому лише у 2017 році, однак на це наважилися не всі.

На АЕС під час вибуху помер один працівник станції, а ще 11 – отримали важкі поранення під час пожежі. Крім того, радіаційного опромінення зазнали близько 20 тисяч ліквідаторів аварії.

В Японії відзначають роковини трагедії

10 років по тому у різних містах Японії відбулися церемонії вшанування загиблих. Родичі людей, які загинули через цунамі, клали квіти на узбережжя.



В Японії родичі загиблих 11 березня 2011 року кладуть квіти на узбережжя / Фото Getty Images

Я хочу розповісти дітям про те, що я пережив, і навчити їх цінувати життя,

– сказав шкільний вчитель, який втратив 5-річного сина у день трагедії.



У пам'ять про загиблих люди запалили свічки / Фото Getty Images

Імпетатор Нарухіто з дружиною Масоко відвідали райони, які найбільше постраждали через стихію. Вони закликали людей єднатися та допомагати тим, хто втратив рідних чи домівку.

Володимир Зеленський відреагував на роковини

Президент Володимир Зеленський згадав про відважність людей, які ліквідовували наслідки аварії на "Фукусімі-1".

Українці дуже добре розуміють, що таке техногенна катастрофа і яка ціна зусиль для боротьби з її наслідками. Трагедії на "Фукусімі-1" та ЧАЕС не повинні повторитися,

– заявив політик.

Катастрофу на АЕС у Японії часто порівнюють з трагедією у Чорнобилі. Однак муніципалітет, де була розташована "Фукусіма-1", не став зоною відчуження. Зараз там живуть люди.