Яценюк, Тягнибок, Кличко говорили шаблонами, а студенти хотіли почути щось інше, – Рибачук
Джерело:24 канал
Олег Рибачук розповів про комунцікацію політиків і молоді, яка прийшла змінювати Україну, під час Євромайдану. З його слів, за цим "дуже цікаво було спостерігати".
Про це голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" сказав у інтерв'ю 24 каналу.
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Дуже цікаво було спостерігати за комунікацією, коли стоїть багатотисячна аудиторія фантастичної молоді й виступають Яценюк, Тягнибок, Кличко. Вони говорили шаблонами, намагалися загравати,
– сказав громадський діяч.
"Вони так звикли й втратили відчуття настрою, а студенти хотіли почути щось інше. Це така була аудиторія, якій не можна було вішати ці стандартні промови, до яких звикли політики. Це взагалі не сприймалося, відштовхувалося", – продовжив він.
Пам'ятаю розмову з батьками, – Рибачук
Олег Рибачук згадав, як активісти говорили киянам одну річ: "Якщо нас не буде на Майдані, то це означає, що нам все одно, чи є в нас європейська перспектива чи ні, бо уряд змінив рішення, а ми мовчимо. А якщо нам все одно, то європейцям тим більше".
Я пам’ятаю розмову з батьками тих дітей, які були на Майдані. Вони казали: "Слухайте, у нас вже вкрали все, що можна було, а тепер у наших дітей хочуть вкрасти майбутнє?". Кияни зрозуміли, що треба приходити у свій вільний час та демонструвати свою позицію, що ми хочемо мати європейський вибір,
– додав голова "Центру спільних дій".
Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.
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