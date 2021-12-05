Про це розповів український громадсько-політичний діяч і голова "Центру спільних дій" Олег Рибачук у межах проєкту 24 каналу "Барикади Гідності". За його словами, фейсбук-сторінка існує і досі.

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Сторінка була кількамовна та допомагала з логістикою

Рибачук пояснив, що у часи Революції Гідності сторінку вели декілька експертів із "Центру спільних дій". Вони наповнювали її змістом, а також перекладали такими мовами як:

французька;

англійська;

німецька.

За декілька днів на ній уже було кілька мільйонів відвідувачів. Марк Цукерберг навіть написав листа та визнав, що в історії фейсбуку ця сторінка зросла найшвидше,

– пригадав він.

За спогадами голови "Центру спільних дій", сторінка насамперед допомагала розв'язувати логістичні питання. Питання грошей чи допомоги не було в пріоритеті.

Якщо, умовно, треба якісь дрова, то їх миттєво знаходили. Будь-яке питання, яке потрібне було Майдану, вирішувалося через ці комунікації. У результаті половина мого "Центру" працювали на сторінці щоденно, а частина, включно зі мною, саме на Майдані, тобто були в полі. Олег Рибачук Голова "Центру спільних дій"

Революція Гідності: останні новини

За даними видання Bloomberg, напередодні зустрічі держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Росії Сергій Лавров посперечалися. Темою "сутички" став український Майдан.

Володимир Зеленський підписав укази про призначення 28 суддів, серед яких є ті, хто виносили скандальні рішення проти майданівців. У Зеленського пояснили, що Вища рада правосуддя не висловлювала сумнівів у кандидатах.

Олег Рибачук розповів про найважливіше досягнення Революції Гідності. Мовиться про те, політики, які бачать себе в союзі з Росією, стали маргіналами.

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