Об этом рассказал украинский общественно-политический деятель и глава "Центра совместных действий" Олег Рыбачук в рамках проекта 24 канала "Баррикады Достоинства". По его словам, фейсбук-страница существует до сих пор.

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Страница была несколькоязыковая и помогала с логистикой

Рыбачук пояснил, что во времена Революции Достоинства страницу вели несколько экспертов из "Центра совместных действий". Они наполняли ее содержанием, а также переводили на такие языки как:

французский;

английский;

немецкий.

За несколько дней на ней уже было несколько миллионов посетителей. Марк Цукерберг даже написал письмо и признал, что в истории фейсбука эта страница выросла быстрее всего,

– вспомнил он.

По воспоминаниям главы "Центра совместных действий", страница прежде всего помогала решать логистические вопросы. Вопрос денег или помощи не был в приоритете.

Если, условно, надо какие-то дрова, то их мгновенно находили. Любой вопрос, который нужен был Майдану, решался через эти коммуникации. В результате половина моего "Центра" работали на странице ежедневно, а часть, включая меня, именно на Майдане, то есть были в поле. Олег Рыбачук Глава "Центра совместных действий"

Революция Достоинства: последние новости

По данным издания Bloomberg, накануне встречи госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров поспорили. Темой "стычки" стал украинский Майдан.

Владимир Зеленский подписал указы о назначении 28 судей, среди которых есть те, кто выносили скандальные решения против майдановцев. У Зеленского пояснили, что Высший совет правосудия не высказывал сомнений в кандидатах.

Олег Рыбачук рассказал о важнейшем достижении Революции Достоинства. Речь идет о том, что политики, которые видят себя в союзе с Россией, стали маргиналами.

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